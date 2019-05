Naposledy se týmy rozešly smírně v úterý 30. dubna, kdy si to rozdaly o konečné prvenství v krajském přeboru. To udržely Strakonice, které s rivalem doma remizovaly 18:18 (10:8). Na podzim v Písku hrála družstva 22:22, lepší bilanci tedy mají svěřenkyně trenéra Miroslava Vávry a slaví celkové vítězství v soutěži.

Krajský přebor starších žákyň: Strakonice – Písek A 18:18 (10:8). Branky: Vávrová 4 (2), Plojharová, A. Kadlecová 4, Kordíková 3, Hanzelínová 2, Šulcová 1 – Hachová 9 (6), Nosková 6, Brůhová 2, Ondruchová 1. Rozhodčí: Mošovský, Kollros. Vyloučení: 0:4. ŽK: 1:1. Góly ze sedmiček: 6/2:6/6.

K plnému bodovému zisku však měly domácí hráčky blíže. Soupeřky přijely v oslabené sestavě a v prvním poločase dotahovaly manko, které před druhým dějstvím činilo dvě branky. Za tři minuty po přestávce hostující celek otočil a ujal se vedení, pak se hrálo vyrovnaně. V závěru si domácí tým vypracoval opět dvougólové vedení, které však neudržel. Na vině byla řada nevyužitých šancí, hlavně z křídla, a také pokračující neproměňování sedmiček (Strakonice nedaly v zápase čtyři z šesti!). Navíc o něj přišel ve vlastní přesilovce.

V běžící poslední minutě už za stavu 18:18 měly Písečanky možnost zvrátit skóre ve svůj prospěch, jejich útok ale domácí obrana uťala, když míč vybojovala Anežka Kadlecová. Protiútok, na který domácím zbylo dvacet sekund, už ale změnu stavu nepřinesl. Neujala se ani závěrečná střela z devítky Veroniky Vávrové po čase.

Komentář trenéra Miroslava Vávry: „I kdyby Písek přijel jen s dvěma hráčkami, uhrál by tady remízu! Je neskutečné, jak jsme schopní s tímto soupeřem hrát vyrovnaně. A to neustále. Příčinu vidím v tom, že nám chybí disciplína v zakončení útočné činnosti – víme, co máme hrát, soupeře přehrajeme, ale nedáme gól. To je kámen úrazu. Písku chyběla brankářská jednička a jedna hráčka do pole, jinak byl kompletní. Ve svém středu má Nelu Noskovou, což je podle mě nejlepší hráčka ročníku 2004 v republice. Ta je schopná uhrát zápas sama. Prvenství v krajském přeboru je skvělé, jihočeská soutěž patří k nejlepším, což dokazují čtyři týmy pohybující se v Žákovské lize v horních patrech. Zůstáváme neporaženi, ovšem za zamyšlení stojí, že jsme s Pískem A ani jednou nezvítězili…“

Hlavní vrchol sezony pro Strakonice však teprve přijde. V sobotu 11. května tým čeká závěrečné 6. kolo Žákovské ligy v Chebu, kde bude chtít potvrdit aktuální prvenství a dotáhnout své snažení až k titulu mistra republiky. V této soutěži ztratil zatím jen jednou remízou právě s Pískem A, a to 11:11.

Jan Škrle