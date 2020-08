/ROZHOVOR/ Věkem seniorka, duchem teenagerka – přesně takto si představujete starostku Sokola. Do Blatné zavítal štáb sportovně-společenské akce Díky, trenére, aby se seznámil s prací tamní šéfky mažoretek Hany Novotné, a „sestra“ Blanka Malinová mačkala prsty opodál.

Starostka TJ Sokol Blatná Blanka Malinová. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Co pro vás znamená, že právě v blatenské sokolovně působí semifinalistka Díky, trenére?

To je něco úžasného. Už dlouho jsme si říkali, jak je Hanka bezvadná a že by si zasloužila ocenění. A také jsme ji vyznamenali. Ovšem to, že si na ni vzpomněli i rodiče jejich svěřenkyň a nominovali ji do soutěže, je úžasné. Svědčí to nejlépe o jejích kvalitách. Nemyslete si: rodič je často velmi přísný soudce.