Hlavním pořadatelem je Město Strakonice ve spolupráci s Českou unií sportu. Na přípravě večera a co nejhladším průběhu celé akce začali organizátoři pracovat už v minulých dnech. „Chceme, aby se vyhlašování sportovců odehrálo v duchu města Strakonice a hlavně sportovců, kteří tady žijí a reprezentují nejen Strakonice, ale celý okres,“ řekl v rozhovoru pro Strakonický deník starosta města Břetislav Hrdlička.

Starosta Břetislav Hrdlička.Zdroj: Deník/Petr ŠkotkoVyhlašování nejlepších sportovců je velmi oblíbená a uznávána akce. Ale musíme brát ohled i na opět se zhoršující covidovou situaci. Počítáte s tím, že v únoru příštího roku také může zůstat jen u představ?

Jistě, nyní se může zdát, že je to svým způsobem hazard. Kdo ví, co bude za tři měsíce, když nevíme, co bude zítra. Všichni ale věříme, že se vyhlašování výsledků v únoru uskuteční.

Můžete už nyní nastínit, jaký by mohl být program?

Chceme si ponechat nějaké překvapení, ale určitě chceme, aby v programu byla prezentována strakonická a regionální kultura. Je tady hodně talentovaných lidí jak ve sportu, tak v kultuře. Chceme o nich dát ostatním vědět.

Po letech se na žádost města k anketě vrací také Strakonický deník, tentokrát jako mediální partner. Z jakého důvodu?

Pokud vím tak Strakonický deník už dříve tyto ankety úspěšně pořádal. Takže k této tradici patří, ale hlavní pro nás je jeho serioznost a profesionalita. Osobně jsem velmi rád, že jsme se na této spolupráci dohodli.