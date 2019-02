Strakonice/ Manažer Libor Kráčmera před další částí soutěže: Základ je porazit dvakrát Ústí nad Labem a Slovanku.

Jana Stejskalová si z minulého utkání se Slovankou Tábor odnesla poraněný kotník. Družstvu bude chybět minimálně v dnešním zápase. | Foto: Jan Ambrož

První dílek z porce deseti zápasů nadstavby Trocal ŽBL ukrojíve středubasketbalistky Strakonic.

Od 18 hodin je v hale STARZ čeká duel s Trutnovem, pátým nejlepším družstvem základní části soutěže.

Tým od Otavy vstupuje do další fáze extraligy z předposlední deváté pozice. Rozhodla o tom sobotní porážka doma se Slovankou Tábor (60:73).

Na tenhle zápas by v klubu nejraději zapomněli. Podle oficiálního prohlášení vedení totiž jeho průběh ovlivnili svým výkonem rozhodčí a svoji roli nezvládl ani komisař.

BK Strakonice proto podal protest na basketbalovou federaci. „Byl to pro nás hořký zápas, ale vyrovnáváme se s tím. Musíme koukat dopředu,“ říká manažer Libor Kráčmera.

Kromě porážky utrpěly Strakonice ještě jednu ztrátu v podobě zraněné Stejskalové. „Bude chybět, má podlitý kotník. Jestli už bude moci nastoupit v sobotu zatím není jisté,“ dodává manažer.

Jaký soupeř k Otavě přijede? V uplynulé sezoně bronzový celek vedený exstrakonickým trenérem Petrovickým měl před startem letošního ročníku velké ambice. Jenže po základní části se do první čtyřky nedostal. „Trutnov měl jiné ambice než skončit ve spodní šestce. Bude to pro něj důležitý zápas, bude bojovat,“ konstatuje Kráčmera. Hostující Kara rozhodně bude chtít udržet páté místo.

Domácí si budou muset dát pozor hlavně na Zohnovou, která v minulém vzájemném utkání (výhra Trutnova 87:67) byla nejlepší střelkyní (dala 29 bodů), a Mišurovou. „A především musíme dávat body. Na tom jsme se Slovankou vyhořeli,“ zdůrazňuje Kráčmera s odkazem na předešlý duel.

Nadcházejících deset zápasů bude rozhodujících.

Buď se svěřenkyním trenérky Krämerové podaří probojovat do nejlepší osmičky – pak by sezona byla hodnocena kladně, nebo se o budoucí příslušnost mezi elitou budou muset opět utkat v play out.

„Základ je porazit dvakrát Ústí nad Labem a Slovanku,“ říká důrazně Libor Kráčmera. „Ale myslím si, že je možné porazit i Spartu a Hradec Králové. Jsou to průměrné týmy,“ uzavírá.

Rozlosování nadstavby Trocal ŽBL: 20. kolo: Hradec Králové – Strakonice (1. března), 21. kolo: Strakonice – Sparta Praha (5. března, 18), 22. kolo: Ústí nad Labem – Strakonice (8. března), 23. kolo: Slovanka Tábor – Strakonice (12. března), 24. kolo: Strakonice – Slovanka Tábor (19. března, 18), 25. kolo: Trutnov – Strakonice (22. března), 26. kolo: Strakonice – Hradec Králové (26. března, 18), 27. kolo: Sparta Praha – Strakonice (29. března), 28. kolo: Strakonice – Ústí nad Labem (2. dubna, 18).