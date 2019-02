Wasseralfingen - Házenkáři HBC Strakonice 1921 měli na turnaji Kappelberg v Německu jubilejní dvacátý start.

Jaromír Samec si v turnaji Kappelberg zahrál za áčko i starou gardu a celkovými 28 góly potvrdil, že má před zahájením nového ročníku II. ligy velmi slibnou formu. | Foto: Jan Škrle

Strakoničtí házenkáři svůj jubilejní dvacátý start v turnaji Kappelberg, který pořádal spřátelený oddíl TG Hofen v neděli 1. srpna, ve výraznější úspěch neproměnili.

Po dvou druhých místech z předcházejících dvou ročníků odjížděli i letos do města v blízkosti Stuttgartu s ambicemi, které ale nenaplnili. Rozhodně zde však zanechali dobrý dojem.

S přehledem vyhráli svoji skupinu, v boji o čtvrtfinále ale zůstali smolně na štítě. A to v turnaji, kterého se zúčastnilo 31 týmů v sedmi skupinách na šesti travnatých plochách, znamenalo stop.

Jihočeši porazili ve skupině Brenz 7:4 (2:1), Wasseralfingen B 10:4 (6:0) a Bottwartal 12:9 (9:4). Potom narazili na Köngen a podlehli 9:10 (4:6).

V klíčovém turnajovém duelu Strakonickým utekl začátek (2:5), poté třikrát vedli o gól, ale třikrát za těchto stavů spálili stoprocentní příležitost. Citelně chyběl zraněný Mošovský. Navíc rozhodčí druhou půli zkrátil v době největšího náporu Strakonic o půldruhé minuty.

O 38 gólů se rozdělili hráči takto: F. Moravec 8, Mošovský, Samec 6, Frk 5, Kos, Pitule 3, A. Vacek 2, Marienka, V. Vacek, Fencl, Gruzovský, Marcel 1.

Turnaj z pohledu trenéra Miroslava Vávry: „Po skončení minulé sezony jsme se zase poprvé potkali s míčem. Turnaj jsme pojali v přátelském duchu, nekladli jsme takový důraz na výsledek, ale samozřejmě jsme se chtěli dostat co nejdále. V tomto turnaji je ale postup do závěrečných kol hodně složitý, což z předcházejících let dobře víme. Od poloviny srpna budeme po dobu dvou týdnů trénovat třikrát denně, přípravu zakončíme na turnaji v Libčicích. V září nás budou čekat dva pohárové zápasy. Premiéra nového ročníku druhé ligy je stanovena na 25. září.“

Již v sobotu 31. července hrála ve Wasseralfingenu také stará garda Strakonic. Dosáhla mnohem lepšího výsledku než áčko, když mezi patnácti týmy skončila třetí.

Ve skupině porazila Hofen 11:4 (5:2) a remizovala s Enbawem 8:8 (4:4), poté se rozešla smírně s Murrhardtem 6:6 (3:3), ale byla úspěšnější na sedmičky (3:2). V boji o finále pak prohrála s Kaiserstadtem 10:14 (4:7) a v zápase o třetí místo přehrála Enbaw 9:5 (5:3).

O 44 gólů se podělili: Samec 22, Fencl 7, Marienka, Kos 4, Krenk 3, M. Nejdl, Darebný 2.

Turnaj zhodnotil nestor týmu Luděk Gruzovský, který musel zaskočit na postu brankáře a chytal výtečně: „S třetím místem jsme spokojeni, v posledních třech ročnících jsme byli vždy na bedně. Herně to bylo lepší v obraně, díky níž a bojovnosti jsme se v turnaji dostali až tak daleko. Mohli jsme být ještě úspěšnější, ale v závěru nám chyběli zranění Darebný a Fencl.“

Zmíněný turnaj je na naše poměry skutečně mamutí, vždyť tady hrají i ženy. Poprvé za 42 let se hrálo ve Wasseralfingenu a ne v Hofenu, kde se modernizuje areál.

FRANTIŠEK TŘEŠTÍK