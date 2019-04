Na podzim 2006 skončil. Před startem ročníku 2008/2009 se k trénování týmu házenkářů Strakonic David Pavlíček opět vrátil. Vydržel ale jen dvě sezony, v průběhu té uplynulé se rozhodl skončit. Tým v ní bojoval až do posledního kola o záchranu, druholigovou příslušnost nakonec udržel.

Proč hrály Strakonice v uplynulém ročníku až do posledního kola o záchranu? Kde byl hlavní problém?

Je to celkem jednoznačné. Nechci to na to všechno svalovat, ale počet zraněných hráčů, který nás trápil celou sezonu a spíš než aby se snižoval se zvětšoval, byl velký. Když ani jedno utkání nehrajeme v kompletní sestavě, je to těžké.

Nakonec jste to zvládli díky třem vítězstvím v posledních třech kolech.

Měli jsme rozhodnout už dávno předtím. Přestože nás pronásledovala zranění, tak domácí zápasy s VŠ Plzeň a Bohemians jsme měli určitě vyhrát. Bohužel, v obou případech jsme byli skutečně tragičtí. Bodovat jsme měli i v Písku. Pak bychom nemuseli dohrávat v takové křeči a s obavami co bude v příští sezoně.

Problémy jste měli i na podzim. Proč se nepodařilo hru zlepšit ani v zimní přestávce?

Těsně před začátkem jara to nevypadalo tak špatně, jenže v závěrečném přípravném turnaji se zranil Petr Masák, rozehrávač, což samozřejmě pro nás bylo velké oslabení. Hledat těsně před začátkem odvet tvůrce hry není nic jednoduchého. Navíc brzy po startu jara se zranil Jarda Houska, který také dával dost branek. V průběhu soutěže se k tomu přidávali další. Ale i díky tomu, že máme celkem široký okruh hráčů, se nám to podařilo zvládnout.

Byl větší problém v defenzivě, nebo ofenzivě?

Já jsem měl nějaké ambice, jakou cestou jít. Chtěli jsme v zimě zapracovat na defenzivě. Ale kvůli těm zraněným hráčům a z části také z mého pohledu ne úplně správnému přístupu některých hráčů k tréninku se to nepodařilo.

Je možné, že byla tolik znát absence Petra Masáka, který byl na podzim i přes svůj věk nejlepším střelcem?

Ze začátku určitě. Pokud je družstvo nějakým způsobem sehrané, pak chvíli trvá, než se sehraje s někým jiným. Na střed jsme měli jen Romana Nejdla, který s námi také všechny zápasy neabsolvoval, takže jsme to museli řešit tím, že na rozehrávce hrála jedna ze spojek.

Napadla vás někdy myšlenka, že ligu už nezachráníte? Byl nějaký takový okamžik po nějakém zápase?

Až tak černě jsem se na to nedíval. Ale musím přiznat, že myšlenky v některých chvílích směřovaly k tomu, že to bude hodně těžké. Poprvé to přišlo po domácí porážce s Bohemkou ve druhém jarním kole.

Kdy poprvé jste začal uvažovat o tom, že skončíte?

Přišlo to v průběhu jara. Myslím, že moje představy o tom, jak by tým měl fungovat, tak představy předsedy oddílu Jiřího Dobeše se v tu chvíli, po utkání s VŠ Plzeň, shodovaly na tom, že do příští sezony to chce změnu. Především v podobě toho, že se mančaft doplní úspěšnými dorostenci a s nimi přijde na trenérský post Míra Vávra.

Bylo přece jen něco, co vás potěšilo?

Najdou se samozřejmě i klady. Petr Masák, to je stále obrovský příslib do budoucna. Musíme jen doufat, že po operaci svalu a následné rekonvalescenci bude vše probíhat hladce. Dále bych zmínil, že mladí hráči se dobře začlenili do mužstva. V brance předváděl výborné výkony Jan Salát, který se na jaře vrátil k aktivní činnosti. Nahoru šel i Míra Masák, získával sebevědomí. Jeden z obrovských kladů je i ten, že ta starší, velmi úspěšná generace, chce stále hrát, protože mladším má co dát, což ukázala na konci sezony. Kapitolou sám pro sebe je Luděk Gruzovský, jeho přístup a zápal v jeho věku svědčí o tom, že házenou musí opravdu mít hodně rád a že jí má hodně pod kůží.

K trénování mužů jste se vracel s ambicí dostat tým na ty příčky, kam podle vás patří, tedy do lepší poloviny tabulky. Také jste říkal, že tým má perspektivu. Proč to nevyšlo a nepotvrdilo se to?

Těch aspektů je víc. Zčásti to bylo tím, že se soutěž zkvalitnila. Hlavně letos byla hodně vyrovnaná, žádný soupeř nebyl vyloženě slabý. Samozřejmě jsem nějakou představu měl, a stojím si i za tím, že mančaft kvalitu měl, i přes ta zranění, kterých bylo hodně. To, že se to nepodařilo, asi patrně bude zčásti také moje chyba – nepodařilo se mi hráče o mé vizi přesvědčit natolik, aby se to promítlo v trénincích a zápasech.

Nezalitoval jste také někdy, že jste do toho podruhé šel?

To rozhodně ne. Na začátku jsme se s mužstvem sice na určitých věcech dohodli, jak si představujeme, že by to mělo vzájemně fungovat, ale realita pak byla trošku jiná. Tak to prostě chodí. Každopádně tím nechci říct, že bych měl s hráči nějaké osobní problémy. Alespoň tak to vidím já.

Jak jste si užíval coby kouč novou halu a konečně domácí prostředí?

Parádně. Hlavně to jaro v předminulé sezoně, krátce po otevření haly, kdy se nám doma dařilo. Mrzí nás, že letos to nebylo podobné. Každopádně každý zápas jsme se snažili odehrát naplno, bohužel se nám nedařilo. Za to se chceme jako tým divákům omluvit a doufáme, že nám zachovají přízeň.

Co bude čekat vašeho nástupce Miroslava Vávru?

Myslím, že je to nejlepší východisko z této situace, spojit dorostence s muži. Zná své hráče, má i blízko k hráčům ze současného kádru, takže podle mě by se to mělo podařit skloubit dohromady a mělo by to fungovat. Pro dorostence možnost hrát s hráči jako je Roman Nejdl, legenda strakonické házené, Míra Samec, Lukáš Moravec a vůbec celá tato úspěšná generace, je pocta. Mají chuť si s nimi zahrát.

Co budete dělat teď?

Aktuálně nemám ve spojitosti s házenou žádné plány. Ale určitě budu strakonické házené dál přát to nejlepší a sledovat všechny výsledky a zápasy.