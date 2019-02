Hradec Králové - Strakonický tým nestačil ve středečním 16. kole ŽBL na Hradec Králové. Přivezl si porážku 47:71 (27:38).

Strakonické basketbalistky podruhé v sezoně nestačily na Hradec Králové. Ve středu podlehly na východě Čech 47:71. Na snímku vpravo je Jana Stejskalová, která odehrála necelých 28 minut a dala čtyři body. | Foto: Jan Škrle

Po necelých dvou měsících pauzy zaviněné zraněním se do sestavy BK Strakonice vrátila pivotmanka Petra Reisingerová.

Ve středu proti Hradci Králové odehrála více než polovinu zápasu (25 minut). Strakonice ale i s ní na východě Čech prohrály, a to o 24 bodů – 47:71 (27:38).

Zápas v číslech

Hradec Králové – BK Strakonice 71:47 (19:13, 38:27, 60:38).

Body: Steffanová 17, Nováková 12, Urbanová 10, Zavázalová 9, Komžíková 7, Šípová 5, Březinová 4, Ovsíková 3, Rosenbaumová, Bartáková 2 – Špirková 13, Musilová 10, Johnová 8, Reisingerová 6, Stejskalová 4, Podskalská, Stará a Pilátová 2. Rozhodčí: Kittlerová, Hošek. Trestné hody: 13/12:21/18. Trojky: 5:1. Fauly: 19:24. Diváků: 527.

Nejlepší hráčka: Iveta Urbanová (Hradec Králové).

Od úvodních minut se hrálo v režii domácích basketbalistek, které v 16. minutě vedly už o 15 bodů (36:21). Přestože je záhy postihl menší střelecký výpadek, po přestávce na palubovce opět dominovaly a nakonec jasně vyhrály.

„Soupeř byl od začátku ve všem lepší. Chtěl hrát, nechybělo mu nasazení, byl střelecky produktivní. Co vystřelil, to skončilo košem,“ hodnotila zápas trenérka Marcela Krämerová. Svá slova dokládá na statistice doskočených míčů: 38:20 ve prospěch Východočešek. „Je to pouze otázka toho chtít,“ zdůraznila.

Naopak domácí trenér mohl být spokojený. „Hráli jsme velmi dobře. Hlavně nám vycházel útok a také jsme perfektně bránili,“ nešetřil chválou hradecký kouč Miroslav Volejník.

Strakonicím nepomohl ani již zmiňovaný návrat Reisingerové, která dala šest bodů. Dlouhá absence byla přece jen znát. „Petra hodně chtěla, ale nešlo to. Klobouk dolů před ní i tak. Sama pak říkala, že bylo znát, že jí chybí kondice. Jinak se cítí v pořádku. Jen se do toho musí znovu dostat, něco naběhat,“ vylíčila Marcela Krämerová.

Chybí srdíčko

Strakonice nevyhrály už pět zápasů v řadě. „Jsem nešťastná, nevím co se stalo, kam se poděla naše střelecká potence,“ krčila rameny trenérka.

Podle ní nezbývá než čekat, že se týmu vrátí forma z první poloviny dosavadní části sezony. „Pro další úspěchy jsou teď nutné dvě věci: psychická pohoda a to, dát do hry srdíčko,“ prohlásil na začátku týdne manažer Eduard Gaisler. A právě srdíčko podle Krämerové týmu chybí. „V psychice to není, ale už delší dobu nám chybí chuť. Znovu opakuji – nevím, kde je problém. Sama si říkám, kde může být chyba,“ zmínila se.

Rozhodně však nehází flintu do žita. „Musíme makat a věřit, že v sobotu proti Táboru přijde zlepšení,“ uzavřela.

Jihočeské derby BK Strakonice – BK Tábor, které začíná v 17 hodin, můžete sledovat on–line na webu Strakonického deníku.

