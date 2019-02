Strakonicko - Sportovní výsledky a tabulky v kostce.

Ve Vodňanské lize porazila Pumpička ve 4. kole Sokolskou louku 4:3 a je o skóre třetí. Na snímku jsou v souboji Faktor a Schánělec (zleva). | Foto: Jan Škrle

SÁLOVÁ KOPANÁ

VODŇANSKÁ LIGA - 4. kolo: Pumpička – Sokolská louka 4:3 (1:3), Urban 2, Schánělec, Vlček – Brtna, M. Dunovský a Tík. Otroci – DG 303 4:2 (1:1), Krejčí 2, Filip, Staněk – Hrachovec a Bravenec. Gambáč – Kapr 2:8 (1:2), Sládek 2 – K. Kortus 3, Ondok 2, Tondr, Marchal a P. Kortus. 5 Samyc – Jihočeská drůbež 0:6 (0:1), Hačka, M. Remta 2, Baloušek a Šácha.

Nejlepší střelci: 18 – M. Remta, 12 – Šácha, 10 – Vlášek (všichni Jihočeská drůbež), 8 – Volmut (DG 303) a Hačka (Jihočeská drůbež).

TURNAJ EKONOMICKÝCH SLUŽEB - muži, 2. hrací den: SK Strakonice – ES 4:3, M. Hanousek 2, Mošovský, Kodýdek – Cibulka 2 a Kuneš. Noimak – STTV 3:1, Bezpalec, Rapčani, Zeman – Šíp. SK Strakonice – Protom 5:1, V. Hanousek 3, Kalina 2 – Šašek. ES – STTV 1:1, Pavlech – Surženko. Protom – Katovice 5:2, Tisot 2, Hůda, Michel, Slabý – Podskalský a Nejedlý. Noimak – SK Strakonice 2:1, Rapčani, Bezpalec – M. Hanousek. STTV – Katovice 2:6, Malota, Aleš – Hajdušek, Podskalský 2, Kordík a Šefčík. Protom – Noimak 4:1, Dohanič, J. Jariabka, Tisot, Michel – Příbramský. Všechny zápasy řídil Bernas.

Nejlepší střelci: 10 – Podskalský (Katovice), 6 – Slabý a Michel (oba Protom), 4 – Příbramský (Noimak), Mošovský (SK Strakonice) a Tisot (Protom).

HALOVÉ TURNAJE V OSEKU - Turnaj mužů nad 35 let – pořadí: 1. Osek 7 (11:9), 2. Doubravice 6 (18:11), 3. Svéradice 6 (22:11), 4. Mnichov 0 (8:22).

Turnaj mladších přípravek – pořadí: 1. Dynamo České Budějovice 9 (22:4), 2. Strakonice I 6 (15:2), 3. Strakonice II 3 (4:21), 4. Osek 0 (2:16). Branky – Dynamo České Budějovice: Penner 5, Wolgemuth 4, Bartoš, Repa 3, Hanus, Vinkler 2 a Sklenář. Strakonice I: Sládek 7, Virostek 2, Holín, Petráň, Šimek, Červenka, Faja a Říha. Strakonice II: Chromý a Kouba 2. Osek: M. Vojta a Samec. Nejlepším střelcem se stal se 7 góly Sládek (Strakonice I), nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášek V. Samec (Osek).

HOKEJ

OKRESNÍ SOUTĚŽ - 11. kolo: Cannibals – Dura 4:1 (0:0, 3:0, 1:1), Slepička, Seidl, Franěk, Zacios (as. Křepelka 2, Čibera, Zacios) – Čadek. Pískali Častoral, Andrle. Jihospol – Sport–Bike 0:5 (0:1, 0:2, 0:2), Kubíček, Bittner, J. Skála, Šiška a Jindra (as. Kalina, P. Skála a Reisinger). Sudí Vrba, Tetauer. Crazy Frogs – Swietelsky 7:2 (1:2, 5:0, 1:0), Boukalík 3, Zdichynec, Ptašnik, L. Holý, Urban (as. Boukalík 3, Vacek, Zdichynec 2, L. Holý) – Janeček a Kubáň (as. Brabec). Rozhodčí Diviš, Vondrášek. Drachkov – ČSAD 3:1 (1:1, 1:0, 1:0), M. Šebesta 2, Soukup (as. Rataj, Soukup, Vastl) – Pechlát (as. Lukeš). Řídili Diviš, Andrle. Volyně – Radomyšl B 3:11 (1:2, 1:6, 1:3), Brabec, Walter, Kotál (as. Šimon, Křižan, Klecan) – Hejl 6, Mazanec 3, Šulc a Kokrda (as. Mazanec, Štěpánek 3, Šulc, Parkos a Hejl). Rozhodovali Hájek, Vovčko. Westra Sousedovice – Madeta 5:7 (0:2, 3:4, 2:1), Mikas 3, Šťastný, Kotalík (as. Kotalík 3, Mikas, Šťastný) – Suda 2, Bárta, J. Janout, Švec, Kovář a Vaniš (as. Suda, Kovář 2 a Bárta). Sudí Vrba, Andrle. Schäfer – KR Beton Prachatice 2:3 sn (0:1, 1:1, 1:0), Zralý, Křivanec (as. Holeček, Hrubý) – Bušek 2 (as. Kůrka, Kotlík a Švácha), rozhodující trestné střílení proměnil Kotlík. Pískali Hájek, Vovčko. Volno mělo mužstvo SKP Strakonice.

Kanadské bodování: 1. Pavel Hejl (Radomyšl B) – 52 (38+14), 2. Milan Mazanec (Radomyšl B) – 48 (20+28), 3. Tomáš Křižan (Volyně) – 28 (14+14), 4. Michal Venclíček (Dura) – 26 (13+13), 5. David Šimon (Volyně) – 25 (13+12), 6. Martin Pangrác (Dura) – 23 (11+13), 7. Václav Pechlát (ČSAD) – 20 (14+6), 8. Milan Řehoř (SKP Strakonice) – 20 (12+8), 9. Zdeněk Pangrác (Dura) – 20 (11+9), 10. Ondřej Šulc (Radomyšl B) – 18 (9+9).

STOLNÍ TENIS

Muži – jednotlivci: 1. Jan Duspiva (ČZ Strakonice Elektrostav), 2. David Calta (Sokol Vodňany – hostování ČZ Strakonice Elektrostav), 3. Jiří Krahulec (ČZ Strakonice Elektrostav), 4. Jiří Černý (Sokol Blatná). Muži – čtyřhra: 1. Jan Duspiva, Jan Krahulec (ČZ Strakonice Elektrostav), 2. Jiří Černý, Pavel Ounický (Sokol Blatná), David Calta, Jakub David (Sokol Vodňany), Jiří Čondl, Jan Trefný (ČZ Strakonice Elektrostav+Sokol Vodňany).

Dorostenci – jednotlivci: 1. David Calta (Sokol Vodňany), David Svoboda (Sokol Vodňany), 3. Daniel Maňhal (Sokol Blatná), 4. Matěj Vavřinec (Sokol Blatná). Dorostenci – čtyřhra: 1. David Calta, David Svoboda (Sokol Vodňany), 2. Matěj Vavřinec, Daniel Maňhal (Sokol Blatná), 3. Patrik Hrazdíra, Tomáš Kápl (ČZ Strakonice Elektrostav), 4. Petr Jeníček, Marek Rojík (Sokol Blatná).

Hrálo se v tělocvičně ZŠ F.L. Čelakovského ve Strakonicích.

JOSEF BLATSKÝ, MIROSLAV LANG, MILOSLAV KINKOR, FRANTIŠEK VAVRUŠKA, MILOŠ VRÁTNÝ