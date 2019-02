Strakonicko - Sportovní výsledky v kostce.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

HÁZENÁ

I. liga mladšího dorostu – 11. kolo: Jičín – Strakonice 38:20 (20:11), D. Zbíral 5 (1), R. Marienka 5, Zeman 4 (1), Volf, M. Tockstein 2, Švehla 1 (1) a Kajtman 1. Sedmičky 4/3:3/3, vyloučení 3:3.

Krajský přebor starších žákyň: Jindřichův Hradec – Strakonice 18:18 (11:12), T. Řezáčová, Uhlíková 5, Sobolčíková 3, Matanová, Rybová 2 a Zelinková 1. V bráně chytala Chalušová. Strakonická děvčata si druhým místem zajistila postup do celostátní Žákovské ligy.

Krajský přebor mladších žákyň: Jindřichův Hradec A – Strakonice 7:12 (3:7), Uhlíková 6, Morávková, M. Řezáčová 2, Matějovská a Benešová 1. Jindřichův Hradec B – Strakonice 4:13 (0:6), Uhlíková 4, Morávková, Benešová 3, Matějovská, M. Řezáčová a Havelcová 1.

Krajský přebor mladšího žactva B: Jindřichův Hradec – Strakonice A 7 :11 (1:8), Hrach 6, A. Nejdl 3 a Zahrádka 2. Jindřichův Hradec – Strakonice B 4:4 (0:1), Urbánková a Vadlejchová 2.

O salámovou šišku – turnaj v Plzni (hrálo se 1x25 minut), výsledky HBC Strakonice: Astra Praha – HBC 6:18, HBC – DHC Plzeň B 15:13, HBC – DHC Plzeň A 11:9, Kobylisy – HBC 7:22, HBC – Tachov (mladší dorostenky) 9:12. Strakonice turnaj vyhrály, T. Řezáčová byla s 22 góly jeho nejlepší střelkyní. Branky HBC celkem: T. Řezáčová 24, B. Matanová 18, N. Rybová 12, B. Uhlíková 10, D. Krejčová 4, M. Matějovská 3 a A. Zelinková 2. V brance byla Chalušová, dále hrály T. Sobolčíková, E. Morávková, L. Skřivancová a M. Benešová.

HOKEJ

Krajský přebor juniorů – 11. kolo: Soběslav – Strakonice 4:6 (1:2, 2:2, 1:2), Major 3, Jílek, Šrámek a Tetour (as. Tetour a Major).

Krajský přebor dorostu – 10. kolo: Strakonice – Rokycany 2:5 (0:2, 2:0, 0:3), Andrle a Trnka (as. Topinka a Andrle). 11. kolo: Soběslav – Strakonice 4:9 (1:3, 0:3, 3:3), Diviš 3, Kurečka, Křivanec 2, Žemlička a Trnka (as. Kurečka, Žemlička, Trnka 2, Srb, Diviš a Andrle).

Liga starší žáci – 11. kolo: Český Krumlov – Strakonice 6:0 (0:0, 3:0, 3:0). 12. kolo: Strakonice – Rokycany 9:2 (2:1, 4:0, 3:1), Srb, Hrubý, Papež 2, Mála, Šavrda a Topinka (as. Šavrda, Hrubý 2, Němec a Srb). 13. kolo: Vimperk – Strakonice 11:10 (4:3, 2:4, 5:3), Hrubý 2, Topinka, Němec, Novotný, Bazgier, Kříž, Hlavnička, Vavřík a Mála.

Liga mladší žáci – 11. kolo: Český Krumlov – Strakonice 3:5 (0:2, 3:0, 0:3), Křenek 2, Křešnička, Bednařík a Kočí (as. Malota, Janoch, Dlouhý, Křenek a Koutenský). 12. kolo: Strakonice – Rokycany 5:0 (1:0, 1:0, 3:0), Bednařík 3 a Křešnička 2 (as. Křešnička, Koří, Mikeš a Malota). 13. kolo: Vimperk – Strakonice 3:1 (2:1, 0:0, 1:0), Mikeš.

Krajský přebor 5. tříd – 7. kolo: Tábor – Strakonice 4:4 (2:2, 0:2, 2:0), Pivnička 3 a Kočí.

Krajský přebor 4. tříd – 7. kolo: Tábor – Strakonice 0:9 (0:4, 0:2, 0:3), Čihák, Bida, Kolda 2, Káník, Řehoř a Mikeš (as. Káník, Bublík, Hřebíček 2 a Petele).

Minihokej 3. tříd – 2. kolo: České Budějovice – Strakonice 0:8, Kolda 4, Pála 2, Špička a Polák (as. Ouředník 2, Škola, Pála, Polák a Měchura). Strakonice – Milevsko 1:1. 3. kolo: Písek – Strakonice 1:7 (1:3, 0:3, 0:1), Kolda 5 a Ouředník 2 (as. Kolda a Ouředník 2). Strakonice – Veselí nad Lužnicí 5:1 (3:0, 0:1, 2:0), Pála 2, Škola, Burín a Honsa (as. Pála a Honsa).

Minihokej 2. tříd – 2. kolo: České Budějovice – Strakonice 0:3 (0:0, 0:0, 0:3), Hollar, Vokoun a Janoch (as. Janoch a Hollar). Strakonice – Milevsko 1:5 (1:1, 0:2, 0:2), Švach (as. Pilc). 3. kolo: Písek – Strakonice 6:2 (0:1, 2:0, 4:0), Vokoun a Janoch (as. Matašovský a Hollar). Strakonice – Veselí nad Lužnicí 0:16 (0:6, 0:4, 0:6).

Farma Cup – 11. zápas: Modří – Žlutí 1:3 (0:1, 0:1, 1:1), Vošta – Hrba 2 a Přecechtěl. 12. zápas: Modří – Žlutí 3:5 (0:2, 1:1, 2:2), Staněk 2, Hanáček – Hrba 3, Holeček a Přecechtěl. Stav série MxŽ 2–1–9 (28:48).

Nektar Cup – 9. zápas: Ryplovci – Beníškovci 3:2, Jiří Štrébl, Heimlich, Černý – Augustin a Slavík. Pískal Suda. Stav série RxB 6,5x2,5.

SÁLOVÁ KOPANÁ

Halový turnaj v Oseku – 1. kolo mladších žáků: Osek – Hradiště 4:0, Osek – Písek 3:2, Osek – Strakonice 2:0, Osek – Volyně 1:0, Písek – Hradiště 5:1, Písek – Strakonice 3:1, Písek – Volyně 0:1, Volyně – Hradiště 0:1, Volyně – Strakonice 1:0, Hradiště – Strakonice 2:0. Pořadí: 1. Osek 12 (10:2), 2. Písek 6 (10:6), 3. Volyně 6 (2:2), 4. Hradiště 6 (4:9), 5. Strakonice 0 (1:8). Branky – Osek: Hoch ml. 4, P. Vojta, M. Krejčí 2, Čuřín a Němeček. Písek: Ondřej 3, Forejt, Včelička, Velek, Baca, Hudák, Klimeš a Jevčák. Volyně: Klich a Raba. Hradiště: Kuba, Bartoň, Trčka a Barborik. Strakonice: Narovec.

BASKETBAL

Oblastní přebor mužů: SKB Strakonice B – Písek C 64:81 (30:42), P. Bůžek 18, Plochý 14, R. Bůžek 12. SKB Strakonice B – Písek B 63:89, P. Bůžek 18, R. Bůžek 10.

Extraliga starších dorostenek – 6. kolo: BK Strakonice – USK Praha 80:73 (42:33), Stará 27/2, Sládková 18, Křiváčková 14, Kušlitová 11, Vlčková 6 a Ovsíková 4. 7. kolo: BK Strakonice – Basket Slovanka 95:56 (37:27), Vlčková 22/3, Ovsíková 21/4, Kabourková 13/1, Sládková 8, Křiváčková 6, Linhartová 5/1 a Náhunková 5.

Liga starších dorostenek – 6. kolo: Kralupy – BK Strakonice B 73:45 (36:14), Paroubková 16, Hořejší 14, Stögrová 9, Kadlecová 5 a Kopalová 1. 7. kolo: Ústí nad Labem – BK Strakonice B 69:54 (41:20), Kuncipálová 16/1, Matějková 14, Kopalová 10, Kadlecová 6, Hořejší 5 a Kotorová 3.

Liga starších žákyň – 4. kolo: BK Strakonice – Prosek 51:75 (25:36), Jozová 21, Nováková 12, Svobodová, Vápeníková 6, Kuncipálová, Krejčová a Vondrysová 2. 5. kolo: BK Strakonice B – Basket Slovanka 21:105 (7:55), Vápeníková 7, Reisingerová, Kuncipálová 4, Krejčová 3, Nováková 2 a Svobodová 1.

Oblastní přebor minižactva: BSK České Budějovice – SKB Strakonice 68:27 (35:9), – 51:41 (21:25), body celkem: Martinovič 35, Wieser 13, Vérosta 11, Šatra 5, Šipoš a Vávra 2. Pelhřimov – BK Strakonice 52:44 (25:23), Krejčová, H. Kuncipálová 12, Maršíková, Ž. Kuncipálová 6, Plechatá 4, Tomášková a Podlešáková 2. Tábor – BK Strakonice 25:67 (13:25), Krejčová 23, H. Kuncipálová 15, Plechatá, Maršíková 8, Prokopová, Šidlová 4, Lešáková, Makovcová a Podlešáková 1.

Nejmladší minidívky BK Strakonice – přátelsky: Modré – Zelené 22:20, Řezníková, Jariabková, Preisová 6, Hollarová, Švecová, Kosatková, Sýkorová 4, Samcová, Drnková, Bartošová a Nováková 2.

HOKEJBAL

II. NHbL – 11. kolo: Blatná – Vltava České Budějovice 2:8 (0:2, 2:3, 0:3), F. Čadek a M. Pangrác. 12. kolo: Suchdol nad Lužnicí – Blatná 8:0 (3:0, 3:0, 2:0). 13. kolo: Blatná – Suché Vrbné 4:5 (1:2, 0:1, 3:2), Muchl 2, V. Samec a Paukner.

RHbL – 9. kolo: Blatná B – Rosa České Budějovice 1:6 (0:1, 1:4, 0:1), Matas. 10. kolo: Blatná B – Palestine Thumbs 1:3 (1:1, 3:0, 4:4), Holman.

NHbL staršího dorostu – 11. kolo: Blatná – Suché Vrbné 4:5 sn (1:1, 2:1, 1:2), Tyrpekl, Kalmünzer, Bláha a Popelka. 12. kolo: Písek – Blatná 13:2 (2:0, 5:1, 6:1).

NHbL mladšího dorostu - 11. kolo: Blatná – Prachatice 2:5 (0:0, 0:3, 2:2), Říha a Peleška. 12. kolo: Tábor – Blatná 2:4 (0:1, 1:2, 1:1), Peleška 2, Paukner a Kocourek.

VODNÍ PÓLO

I. liga staršího dorostu – 3. turnaj (Tábor), výsledky Fezka Strakonice: Strakonice – Přerov 14:10 (4:5, 5:2, 4:1, 1:2), Strakonice – Hradec Králové 17:11 (4:1, 1:3, 4:3, 8:4), Strakonice – Tábor 21:0 (7:0, 8:0, 2:0, 4:0). Branky Fezka celkem: Janeček 16, Žitka 10, Javůrek 7, Chval 5, Kopenec 4, Zíma, Chládek 3, Šejvl 2, Mlnařík a Novotný 1. V brance byl Rajchert. Pořadí: 1. Strakonice 18, 2. Hradec Králové 11, 3. Přerov 7, 4. Tábor 0. Strakonice a Hradec Králové mají jistý postup do finálových turnajů, ze druhé skupiny postupují Děčín a Slavia Praha.