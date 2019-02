Strakonice - Jaká byla sezona BK Strakonice v I. Trocal ŽBL?

Radost z vítězství v podání trenérky Marcely Krämerové a asistenta Eduarda Gaislera. | Foto: Jan Škrle

Změna na trenérském postu a postup do play off – to byly nejvýraznější okamžiky sezony 2007/2008 týmu žen BK Strakonice v I. Trocal ŽBL. Eduarda Gaislera vystřídala u kormidla Marcela Krämerová, která přišla z Karlových Varů.

Z lázeňského města se vrátila k Otavě spolu s ní také pivotmanka Petra Gerstnerováa se stala hned po svém příchodu tahounem družstva. Střílela důležité body, byla oporou.

Na lavičce ho můžete vidět každý zápas. A každý hodně prožívá, protože člen realizačního týmu Pavel Vilímz Jinína je nejen šikovným masérem, ale také velkým fanouškem. Proto i on mohl být s právě končící sezonou nejvyšší soutěže žen spokojen. Vždyť jeho „klientky“ si po dvou letech opět vychutnaly postup do čtvrtfinále play off, které navíc odehrály v Brně s Gambrinusem se vztyčenými hlavami.

Do povědomí české basketbalové veřejnosti se Pavel Vilím nesmazatelně zapsal před rokem, kdy při utkání Strakonic s Valosunem Brno vytáhl zapadlý jazyk reprezentantce Miloslavě Svobodové. V těchto dramatických minutách ve ztichlé hale se odehrával boj o život. Naštěstí díky maséru Vilímovi se šťastným koncem.

Kdo byl při domácích zápasech hlavně slyšet, to byli nejvěrnější fanoušci. Starali se o správnou atmosféru, povzbuzovali. I když se nedařilo.



Miloš Vrátný, František Třeštík