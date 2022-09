Body a setava Sršňů: Šlechta 24, Svoboda M. 19, Fait 11, Šurý 10, Hejl 5, Englický, Bečka a Primak po 3, Mikolášek, Špičák a Procházka 2, Suchánek.

Generálkou pro písecké Sršně bylo utkání proti sedmému celku rakouské Superligy z Welsu. Trenér Jan Čech se musel obejít bez několika hráčů. "Postrádali jsme Sýkoru, Svojanovského, J. Svobodu a Macha, což hodně ovlivnilo rotaci perimetrových hráčů, naopak dalo velkou příležitost dorostencům. Náš soupeř naopak nastoupil v kompletní sestavě a postavil všech šest zahraničních posil," uvedl k sestavám trenér.

Začátek utkání se domácím nevydařil. "Úvod utkání vyzněl jasně pro hosty, kteří se hned ujali vedení 2:10. Poté sice Sršni na chvilku srovnali hru a přiblížili se na rozdíl dvou bodů, na což však reagoval pivot Cegefs, díky kterému si hosté rychle vypracovali dvouciferné vedení, které si udržovali až do poločasu. Naše obrana absolutně nefungovala a 57 bodů soupeře za dvacet minut je toho jasným důkazem. Ještě že jsme v závěru poločasu něco trefili a šli jsme do šaten ´jen´ s patnáctibodovým mankem," komentoval první půli trenér Čech a pokračoval: "Úvod druhého poločasu opět patřil hostům a jejich vedení se přehouplo přes dvacet bodů. Pak ovšem domácí konečně zabrali a chvílemi skvělou obranou přinutili soupeře ke ztratám. Z toho pramenily jednoduché body, které Sršni využili ke snížení ztráty až na devět bodů. Na to trenér Waser zareagoval oddechovým časem, po kterém se Wels opět utrhl, a získal tak rozhodující náskok. Poslední pětiminutovka tak patřila pouze dorostenecké sestavě a konečný výsledek 84:101 je naprosto odpovídající našemu výkonu."

Královští Sokoli z Hradce Králové si na písecké Sršně nepřišli

Týden před startem první ligy tak nemohl být písecký trenér spokojen. "Tentokrát nebudu chodit kolem horké kaše, budu kritický a řekneme si to zcela otevřeně. Věděl jsem, že Vojta Sýkora je srdcem našeho týmu, ale nečekal jsem, že se bez něj naše hra sesype jako domeček z karet. Při vší úctě k soupeři si nemyslím, že byl o tolik lepší než týmy z KNBL, na které jsme narazili. V prvním poločase jsme naprosto selhali a to hlavně v přístupu a nasazení. První věta, kterou jsem slyšel v poločase zněla: Vy jste jako česká reprezentace bez Satyho. Bohužel byla naprosto trefná. My jsme opravdu nebyli tým s ambicemi na postup do KNBL, ale parta jedinců, co si jde zahrát na venkovní plácek a za to patří divákům obrovská omluva. O to jsem šťastnější, že nás povzbuzovali až do konce, i hráči ve druhém poločase ještě zabrali a bojovali až do závěrečného klaksonu. Jsem zároveň rád, že jsme dostali facku, která je lepší teď, než v prvním ligovém kole. Snad si z ní vezmeme ponaučení, dáme se zdravotně dohromady a příští neděli do ligy vlétneme, jak jsou fanoušci Sršňů zvyklí. Takže neděle 18. září od 17 hodin na značkách proti Slavoji Litoměřice," dodal Jan Čech.