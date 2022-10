Body a sestava Sršňů: Fait 26, Svoboda M. 22, Šlechta a Svoboda J. 16, Sýkora a Šurý 12, Mikolášek 9, Procházka 7, Špičák 4, Englický 3, Hejl, Bečka.

Písečtí basketbalisté nastupovali do dalšího prvoligového duelu v roli vysokého favorita a tu také potvrdili. „Kdo dorazil do sportovní haly, opravdu nemohl litovat. Hráči ve žlutočerných barvách si vybrali střelecký den a svým útokem pobavili všechny příchozí diváky. Posuďte sami. První čtvrtina 39:19, druhá 39:24. Obrany zůstaly v šatnách, domácí nastříleli za prvních dvacet minut 14 trojek, hosté se nechtěli nechat zahanbit a stihli jich devět. Když se nestřílelo za tři body, svými leteckými kousky bavila diváky dvojice Svoboda a Fait. A to byl opravdu teprve poločas a na tabuli svítilo skóre 78:43!!! Ani ve druhém poločase ale tempo nepolevovalo a skóre nadále rostlo a navyšovalo se. Oba týmy daly dostatek prostoru i svým mladíkům a konečný výsledek 127:74 vypovídá o tom, jaké to bylo utkání,“ shrnul duel písecký trenér Jan Čech.

„Skvělá útočná fáze musela opět pobavit nejednoho diváka. Když nám lepí, jsme téměř nebranitelní, což se opět potvrdilo. Pro trenéry je to ovšem noční můra. Taktická příprava na obranu a videorozbor byly naprosto zbytečné, protože z toho jsme nesplnili absolutně nic, a tak mi nezbylo, než na to po pár minutách rezignovat. Při vší úctě k soupeři si řekněme, že nás nemohl porazit, ale i tak dostat 43 bodů za poločas, je na domácí palubovce moc. Na stranu druhou, SP Basket si je právem zasloužil, jeho hra se mi velice líbila a to, kam se tento tým ubírá, mi dává hlavu a patu. Vzhledem k věkovému složení týmu a systematické práci věřím, že za pár let může být velice nepříjemným soupeřem. Každopádně těžké zkoušky nás čekají v nejbližších týdnech a sám jsem zvědav, jak obstojíme a zda dokážeme na obranné polovině přidat na obrátkách, protože to je pro mě největší strašák nadcházejících utkání,“ doplnil trenér Čech.