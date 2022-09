Body a sestava Sršňů: Sýkora 13, Svoboda 12, Mikolášek a Svojanovský 8, Šlechta 7, Šurý 5, Hejl 4, Šimonek a Primak 3, Bečka a Procházka 2, Polánek.

Tentokrát Písečtí vyrazili v pátek na sever republiky. "V páteční poledne čekalo Sršně třetí přípravné utkání, tentokrát za zavřenými dveřmi ústeckého Sportcentra Sluneta. Soupeře po loňské historické sezoně, ve které obsadil čtvrté místo, opustila největší hvězda Lamb Autrey. I tak domácí měli ve svém středu americké hráče v podobě Svejcara, Johnsona a Martina, a když k tomu připočteme kvalitní české hráče v podobě Pecky a Nábělka, Ústí opět poskládalo kvalitní kádr. V našem týmu se bohužel ke zraněným Englickému, Machovi a Svobodovi J., přidaly absence i Faita a Špičáka. A tak Sršni měli opět lavičku naplněnou mladíky dorosteneckého věku," uvedl k sestavám písecký trenér Jan Čech.

Písecký účastník první ligy favoritovi výborně vzdoroval "Základní sestava Sýkora, Šurý, Šlechta, Svojanovský, Svoboda vstoupila do utkání plná energie a domácí trenér Šotnar si rychle za stavu 10:3 pro Sršně vybíral oddechový čas. Vzhledem k tomu, že mnoho hráčů hostuje do Litoměřic, se kterými odehrajeme již za 14 dní úvodní duel první ligy, rozhodli jsme se hrát utkání bez setů - nacvičených útočných kombinací. I tak ale byli Sršni Ústí naprosto vyrovnaným partnerem a celý první poločas byli ve vedení. To vydrželo až do 28. minuty, kdy píseckým mladíkům začaly docházet síly a po třetí desetiminutovce byla Sluneta o čtyři body ve vedení. Bohužel se v této fázi hry přidala k fyzické únavě i psychická, kdy jsme nechali dvakrát za sebou na trojce naprosto volného nejlepšího střelce domácích Svejcara, který nás potrestal a získal tím pro Slunetu dvouciferné vedení. Z důvodu náročného programu jsme poslední čtvrtinu už odehráli bez klíčové trojice Sýkora, Šlechta a Svoboda, ke kterým se brzy přidala i zbylá trojice mužů v podání Šurý, Mikolášek, Svojanovský a v utkání už pokračovali pouze dorostenci. Pro ty to byl doslova křest ohněm, protože museli brát odpovědnost na sebe, nemohli se za nikoho schovávat a dlouhé minuty proti nim pobyli na hřišti hráči jako Svejcar či Pecka. O to příjemnější je, že se nezalekli a bojovali až do závěrečného hvizdu. Konečný výsledek 83:67 pro domácí je tak to poslední, co by nás v této fázi sezony mělo trápit," shrnul utkání trenér Čech.

A písecký lodivod mohl být celkově spokojen. "Za mě výborná příprava, kdy jsme byli třicet minut Ústí vyrovnaným partnerem. Bohužel únava hrála velkou roli a i vzhledem k nedělnímu domácímu utkání proti Hradci Králové jsme pošetřili klíčové hráče a odměnili dorostence velkou minutáží proti hvězdám KNBL. Bojovali, jak mohli a já jsem rád, že jsme udrželi přijatelný výsledek. Věřím, že to pro ně byly kvalitní minuty, které jim do jejich kariéry mohou jen a jen pomoci," doplnil Jan Čech.