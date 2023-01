Body Písku: P. Šlechta 34, M. Svoboda 24, V. Sýkora 17, D. Fait 14, P. Englický 11, J. Šimonek 5, J. Svoboda 3, M. Špičák a J. Šurý 2. TH: 8/6:16/11. Trojky: 41/16:21/9. Doskoky: 40:30.

"Soupeř do utkání vlétl a v úvodních minutách trefil vše, co vystřelil na koš. Nutno ale také podotknout, že jsme mu vstup do utkání ulehčili. Na útočné polovině jsme sice opět rozjeli parádní podívanou, ale obrana neexistovala. První čtvrtina tak skončila výhrou domácích 34:31, kdy se Lokomotiva držela zejména díky šesti trojkám. Sršni, vědomi si své síly, ve druhé čtvrtině zapnuli na plné obrátky a výsledkem byla demolice soupeře, kdy jsme tuto čtvrtinu vyhráli 34:10 a vypracovali si poločasové vedení o 27 bodů," hodnotil první poločas písecký trenér Jan Čech a pokračoval: "To nás však opět ukolébalo a nástup do třetí čtvrtiny byl doslova katastrofální. Obrana opět neexistovala a soupeř skóroval jeden koš za druhým, bohužel s tím tentokrát odešel i náš útok, kde chyběl nejen pohyb míče, ale bohužel i pohyb hráčů. Plzeňští vycítili šanci a po třech čtvrtinách byli rázem v utkání, když tuto část vyhráli 25:12 a stáhli téměř polovinu manka z poločasu. I čtvrtou čtvrtinu otevřeli košem hosté, pak však proměnil dvě trojky sniper Petr Šlechta a dodal svému týmu tolik potřebný klid. Sršni opět ožili a během pár minut získali své vedení zpět. Utkání tak dohráli nakonec v poklidu a díky výhře 112:86 postupují do nadstavby s bilancí 17 výher a jedné porážky."

Utkání s Lokomotivou Plzeň udělalo tečku za první částí sezony. Nyní již všichni mysí jen na její vrchol. "Opět bych se musel opakovat, tak jen řeknu, že předvést ve druhé čtvrtině dvacetibodovou šňůru proti takto kvalitnímu a zkušenému soupeři má svou váhu. Náš výkon ale určitě nebyl ideální, vyhráli jsme však rozdílem třiceti bodů a každý z nás si musí sám vyhodnotit, co bychom mohli udělat lépe pro společný úspěch. Divákům děkuji za vytvoření další báječné atmosféry," vrátil se ještě k poslednímu utkání trenér a doplnil: "Teď to vše začne, začíná nadstavba o první až šesté místo a bude to taková stíhací jízda za svitavskými Tury se snahou získat výhodu domácí prostředí pro play off, což však bude nesmírně těžká zkouška. A naše fanoušly u toho moc potřebujeme."