Body Sršňů a sestava: M. Svoboda 25, D. Fait 17, P. Šlechta 16, V. Sýkora 13, P. Englický 12, Š. Borovka 11, J. Šurý 8, J. Svoboda 7, O. Chvála 2, Špičák, Mikolášek. Trestné hody: 20/14:19/12. Trojky: 33/9:36/13. Doskoky: 37:40.

Pro domácí se jednalo o atraktivní duel, protože snad poprvé v sezoně nastoupili v kompletní sestavě. "Na své soupisce měli Brňané mnoho talentovaných mládežnických reprezentantů a hráčů, kteří si začínají získávat respekt na palubovkách KNBL. Konkrétně jména jako Nečas, Křivánek, Svoboda, Dáňa už pro basketbalovou veřejnost nejsou cizí, a tak se čekalo vyrovnané utkání," představil soupeře písecký trenér Jan Čech.

Od začátku se odehrával zajímavý duel. "Hned v úvodu soupeř proměnil několik trojkových pokusů a pod košem nám dělal obrovské problémy pivot Kubín. Obrana Písku byla hodně pasivní, a tak Basket Brno nastřílel hned za úvodní čtvrtinu 29 bodů. Naštěstí Sršni předvedli tradiční výkon na útočné polovině, a tak si nenechali utkání utéct a byli pouhý bodík pozadu. Ve druhé desetiminutovce přitvrdili Písečtí v obraně a začínali získávat převahu. Nicméně i tak se domácí stále drželi. V půlce této periody však Petr Šlechta proměnil trojkovou střelu, kterou nás poslal do vedení 41:36 a domácí trenér Vaněk si vybral svůj druhý oddechový čas. Toho Sršni náležitě využili a zbytek čtvrtiny vyhráli 22:8 (celou desetiminutovku 35:15) a tady získali rozhodující náskok. Třetí čtvrtina byla z naší strany opět nemastná neslaná, domácí v ní byli lepším týmem a snížili na rozdíl 14 bodů. Ve čtvrté čtvrtině však Jihočeši opět zapnuli na plné obrátky, nutno přiznat, že hlavně na útočné polovině, a skóre začalo opět narůstat až na rozdíl třiceti bodů," shrnul utkání Jan Čech.

Výhra, ale některé pasáže zápasu asi nemohly nechat trenéra chladným. "Opět první čtvrtina a obrana ve znamení dne otevřených dveří, kdy jsme absolutně nedůslední, neplníme pokyny a spoléháme jen na náš útok. Ve druhé čtvrtině zapneme na plné obrátky a rozhodneme o osudu utkání. Ale i přes veškeré projevy v šatně předvedeme ve třetí čtvrtině naší bohorovnost opět v plné kráse. Ve čtvrté desetiminutovce pak předvedeme střelecký koncert a utkání vyhrajeme s velkým náskokem. Možná nebo spíš doufám, že už mám tak vyspělý tým, že ví, kdy musí hrát naplno a kdy může hrát jen to, co stačí, ale jako trenér pro to nemám a nemohu mít pochopení. Uvidíme, kdy nám tato taktika přestane vycházet a přijde trest v podobě porážky," shrnul své dojmy trenér Čech.

Tento týden se v Sršním hnízdě představí Písečtí netradičně v pátek od 19:30 proti Novému Jičínu. "Přijďte nás podpořit v co největším počtu. V neděli pak od 17:00 nastoupíme ve Svitavách na palubovce dosud neporažených Turů, kde půjde o celkové prvenství po základní části 1. ligy mužů," doplnil k dalšímu programu trenér.