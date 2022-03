Body Sršňů: M. Svoboda 19, J. Svoboda 16, L. Mikolášek a P. Šlechta 12, V. Sýkora 11, J. Šurý 10, P. Englický 9, M. Špičák 4, O. Chvála 3, M. Mach a T. Polánek 2. TH: 25/18:16/12. Trojky: 29/9:31/6. Doskoky: 49:45. Osobní chyby: 20:21.

"Sršní hnízdo se velice slušně zaplnilo a domácí hráči se skvělým divákům chtěli hned od začátku odměnit. Jak již bývá dobrým zvykem, na útočné polovině žlutočerní problém neměli, bohužel na obranné polovině někteří hráči poněkud nezaregistrovali, že už začalo play off. I tak ze stavu 6:7 domácí šńůrou dvanácti bodů rychle získali dvouciferný náskok 18:7. Pak však začala vyrovnaná partie, kdy si týmy střídaly koš za koš. Až před poločasem domácí opět zapnuli na plné obrátky a do poločasu navýšili stav na 51:33. Hosté sice neskládali zbraně, ale celoplošné obraně Sršňů nemohli ve své úzké rotaci konkurovat, naopak domácí pokračovali ve své ofenzivní smršti, čímž vedení dostali rychle na rozdíl třiceti bodů. V tu chvíli už dostávali prostor i písečtí dorostenci a získávali cenné zkušenosti. Nejenže Sršni pošetřili síly a nikdo neodehrál více jak 24 minut, ale domácí i přesto navyšovali náskok až na konečných 101:62 a o pokoření stobodové hranice se před fantastickým kotlem pod vedením Honzy Veselého postaral benjamínek týmu Pepa Svoboda," shrnul první duel písecký trenér Jan Čech.

Sršni si vezou z palubovky Hadů mečbol.Zdroj: Jan ŠkrleSnakes Ostrava – Sršni Písek 65:105 (14:25, 40:51, 49:83)

Body Sršňů: V. Sýkora 25, P. Šlechta 21, M. Mach a M. Svoboda 18, L. Mikolášek a M. Špičák 7, P. Englický 6, J. Šurý 2, J. Svoboda 1. Trestné hody: 22/18:15/11. Trojky: 23/5:28/12. Doskoky: 26:37. Osobní chyby: 14:20.

Hned v neděli Sršni vyráželi na odvetné utkání do daleké Ostravy, kde chtěli potvrdit páteční vítězství a ujmout se v sérii vedení 2:0. "Střevní potíže vyřadily ze hry dvojici juniorů Chvála a Polánek, jejich místo v sestavě tak zaujal patnáctiletý reprezentační rozehrávač Kuba Šimonek. Jinak naše sestava byla kompletní a odhodlaná na hřišti Snakes uspět. Domácí navíc ve své sestavě postrádali klíčového pivota Mičku, a tak jsme chtěli hned v úvodu ukázat, kdo bude na hřišti lepším týmem. To se nám povedlo na jedničku a po pěti minutách svítilo na tabuli skóre 0:15. Pak bohužel někteří jedinci opět polevili na obranné polovině, čímž jsme soupeři dovolili vrátit se zpět do utkání. V tu chvíli se Sršňům přestalo dařit, k čemuž se ve druhé čtvrtině svou chvilkou slávy přidal i rozhodčí Petrák, který doslova daroval domácím několik trestných hodů. Najednou domácí snížili na rozdíl šesti bodů 34:40 a začínalo se téměř od začátku. Naštěstí se Sršni do poločasu ještě probrali a navýšili vedení na jedenáct bodů. Tentokrát to bylo asi poněkud zklamáním, protože jsme měli skvělý vstup do utkání a nebýt několika polevení v obraně a jedné celebrity s píšťalkou, vedení by bylo podstatně vyšší a o osudu utkání mohlo být rozhodnuto. Poločasovou přestávku jsme však vzali za správný konec a třetí čtvrtina napodobila vstup do utkání. Tato desetiminutovka skončila 32:9 a definitivně vzala šanci Snakes na srovnání série. Poslední čtvrtina už se jen dohrávala a po konečném výsledku 105:65 chybí Píseckým už jen jeden krok k postupu do semifinále.

Sršni si vezou z palubovky Hadů mečbol.Zdroj: Jan ŠkrleI přes vedení 2:0 vidí trenér Čech prostor pro zlepšení. "I přes to, že v naší obraně jsou pořád obrovská okénka a nejsme schopni se poučit z chyb, které si ukazujeme na videu, se můžeme spolehnout na náš útok a na to, že soupeř hrající v užší rotaci naší celoplošné obraně dříve či později podlehne. To se však nemusí stát vždy a měli bychom být na obranné polovině zodpovědnější. Nicméně jsem rád, že vedeme v sérii 2:0 a v pátek 1. dubna od 19:00 máme šanci čtvrtfinále v Sršním hnízdě ukončit. Po dvou hladkých výhrách o čtyřicet bodů to samozřejmě bude znít jako klišé, ale poslední krok bývá nejtěžší a nesmíme vůbec nic podcenit, protože kdo zná Snakes Ostrava a jejich trenéra Patrika Smažáka, tak ví, že se bez boje nevzdají. Zároveň opět prosím diváky, aby dorazili v co největším počtu a vytvořili minimálně stejnou atmosféru jako v pátek, protože s Vámi v zádech jsme daleko silnější," zve na další zápas fanoušky trenér Čech.