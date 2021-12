Basketbal Polabí - Sršni 76:111. Body Sršňů: Šlechta 24, Mach 23, Svoboda J. 19, Pytelka 15, Mikolášek a Špičák 7, Polánek T. 6, Primak a Chvála 5, Šurý 0.

"Naše sestava bohužel stále postrádala trio klíčových hráčů Svoboda M., Sýkora, Englický, a tak jsme se před mladým týmem domácích museli mít na pozoru. Jejich sestava však čítala ještě daleko větší absence, kdy největší hvězdy týmu Rylich, Váňa a Tůma byli na cestě na Ligu Mistrů do Bosny a Hercegoviny, ze zdravotních důvodů chyběly i další stálice sestavy jako Kábrt, Vejvar, Kořínek. Nicméně jsme hráče připravovali na to, aby nic nepodcenili a od začátku šli do utkání s jasným cílem. Přeci jen jsme kvůli této výhře obětovali utkání U19, což byla velká cena," uvedl k absencím na obou stranách písecký trenér Jan Čech.

Písečtí Sršni přešli pod koši v poháru přes soupeře z Chomutova

"Zatímco na útočné polovině Sršni neměli problém a skórovali jako na běžícím páse, v obraně jsme nebyli schopni plnit jakýkoliv pokyn. I když jsme hned v úvodu získali přibližně desetibodový náskok, nechali jsme rozstřílet klíčové hráče soupeře a nemohli utkání definitivně urvat pro sebe, každopádně poločasové vedení o třináct bodů byl slušný start. Ve třetí čtvrtině jsme si uvědomili, že nechceme připustit komplikace, tuto desetiminutovku jsme vyhráli 30:11, definitivně potvrdili naši roli favorita a připsali si osmou ligovou výhru v řadě," shrnul duel Jan Čech.

"Jsem strašně rád, že přes absence klíčových pivotů a teď už i rozehrávače jsme v posledních třech utkáních s týmy z druhé poloviny tabulky neztratili body a připsali si tři výhry. Ač některé naše pasáže byly hodně upracované a do ideálu měla naše hra daleko, ukázali jsme, že jsme týmem, který se dokáže semknout a nahradit každého. Jsme blízko jistoty nejlepší trojky a účasti v play off, každopádně každé zaváhání by nám zkomplikovalo situaci s postavením v tabulce. Někteří hráči navíc během těchto utkání ukázali svůj potenciál a řekli si o větší roli na hřišti, než prozatím dostávali," pochválil svůj tým trenér Čech.