PÁTEK

STOLNÍ TENIS – KS muži: Elektrostav Strakonice C – Svatá Maří (18).



SOBOTA

BASKETBAL – II. liga ženy: Strakonice – Vysoká nad Labem (18). Liga ml. žákyň: Strakonice – Klatovy (15). OP mladší mini: Strakonice d – Písek h (9), Písek h – J. Hradec h (10.45), Strakonice d – J. Hradec h (12).

FOTBAL - Příprava: FK Junior U19 -Smetanova Lhota (12), FK Junior muži - Blatná (14), Lhenice - Vacov (16), Čičenice - Cehnice (18, vše UMT Strakonice).

LEDNÍ HOKEJ – Krajská liga muži: HC Strakonice – Slavoj Český Krumlov (17). Okresní soutěž: HC Drachkov Dygrs – HC Schafer Blatná (19.45).

STOLNÍ TENIS – III. liga: ČZ Strakonice Elektrostav – Bechyně (15). Krajský přebor: Blatná B – Protivín (17), Vodňany B – Blatná A (15). Krajská soutěž: Blatná C – Protivín B (13).



NEDĚLE

BASKETBAL – II. liga ženy: BK Strakonice B – Basket Poděbrady (11).

FOTBAL - Příprava: FK Junior U15, U13 - Horažďovice (10), Dražejov - Vodňany (14), Katovice - Klatovy (16, vše UMT Strakonice).

LEDNÍ HOKEJ – Okresní přebor: HC Strakonice – TJ Sušice (15.15, odveta finále). Okresní soutěž: HC Ales – HC Vodňany (18.15), HC Radomyšl B – HC Horažďovice (20).

STOLNÍ TENIS – III. liga: ČZ Strakonice Elektrostav – Sokol Vodňany (10). Krajský přebor: Blatná B – Osek (10.30). Krajská soutěž: Blatná C – Sokol Písek (14).