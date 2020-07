V areálu na Branišovské ulici vyrostlo jednak víceúčelové hřiště pro volejbal, tenis, fotbal či streetbal, hned vedle něj druhé dětské a workoutové hřiště s běžeckou dráhou.

Nové sportoviště bude otevřené nejen pro členy Pedagogu, ale také pro širokou veřejnost. „Hřiště se nachází v super lokalitě a hlavně na dětech je vidět, jak si to tady užívají,“ nechal se slyšet při slavnostním otvírání hřiště náměstek primátora města České Budějovice Viktor Vojtko. „Opravdu se to povedlo a podle mého názoru to bude velmi atraktivní sportoviště. Nejvíce se mi na něm líbí, že je vícegenerační. Vyžití zde najdou děti, jejich rodiče a možná i prarodiče,“ nešetřil chválou.

Pedagog sídlí na sídlišti, kde je po sportování hlad. „Právě v okolí není moc takových příležitostí, kde by bylo možné sportovat a trávit volný čas,“ ocenil.

Kromě veřejnosti a členů klubu budou nová hřiště využívat také školy. „Tohle jsme řešili od samého začátku. Jednou z podmínek podpory ze strany města bylo, aby sportoviště bylo volně přístupné veřejnosti a byla navázána spolupráce se školami v okolí. Věříme, že areál bude plně využíván a bude to tady pořádně žít,“ přeje si.

Pedagog je otevřený nejen veřejnosti, ale daří se tady i výkonnostnímu sportu. Stolní tenisté poprvé ve své historii postoupili do první ligy, hokejbalisté hrají dlouhodobě a velmi dobře třetí nejvyšší soutěž, úspěchy sbírají také taekwondisté. „Při řešení podpory tohoto projektu dotací ze strany města jsme samozřejmě zjišťovali, jak co kde funguje. Pedagog nám z toho vycházel jako tradiční klub a nová hřiště posunou jeho areál zase na úplně jinou úroveň. A je dobře, když se klubová sportoviště více otevírají veřejnosti. Doufejme, že to bude pro děti motivační, aby sportovaly a neseděly jenom doma u počítače,“ věří.

Na zvelebení areálu je náležitě pyšný také předseda Pedagogu a duchovní otec myšlenky nového hřiště Přemysl Horák. „Dříve jsme v tomto prostoru měli antukové kurty na tenis, volejbal a nohejbal. Jenže jak byly suché roky, tak při větru antuka létala na okolní pozemky a dostávala se do oken i balkonů sousedních domů. Proto jsme na jaře minulého roku přišli s nápadem výstavby multifunkčního hřiště. Takového, které tady v Budějovicích ani v Jihočeském kraji není,“ vysvětluje šéf klubu, proč se vlastně Pedagog do výstavby sportoviště pustil. „Je to paráda. Jsme spokojeni a máme pozitivní ohlasy i z okolních paneláků, jak je dobře, že je antuka pryč,“ usměje se.

Inspiraci hledal Horák jinde. „Objížděl jsem podobná hřiště ve Středočeském kraji a spojil se s firmou, která je staví a provozuje. Ta nám připravila vizualizaci, která vypadala perfektně. Jedno hřiště pro míčové hry, druhé pro všechny věkové kategorie. Malé děti zde mají kuličkovou dráhu, kde mohou rozvíjet svou motoriku. Větší děti si zase mohou zaskákat na trampolíně a pro starší sportovce je workoutové hřiště. A kolem něj je běžecká dráha,“ popisuje hřiště, které je jeho „dítětem.“

Celý projekt nefinancoval sportovní klub sám. „Na to bychom samozřejmě neměli,“ přikývne Horák. „Využili jsme dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a pomohl nám také magistrát města České Budějovice. To bylo super a patří mu velké poděkování. Proto my na oplátku prosazujeme, aby sportoviště fungovalo i pro veřejnost a školy, ale podle našich pravidel,“ dodá.

Workoutové hřiště bude přístupné nepřetržitě dle otevíracích hodin zdarma, arénu pro míčové sporty si bude třeba dopředu zarezervovat. „Tam budou mít přednost členové klubu, ale volné termíny bude využívat veřejnost. Vstupné se tam vybírat nebude, pouze symbolický poplatek na údržbu a úklid. Bude se jednat o sumu kolem dvaceti až třiceti korun na hodinu. Všichni budou pouze muset dodržovat provozní řád,“ zdůrazní.