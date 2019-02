Strakonice - Předseda TJ Fezko Marek Fügner: Obrovskou výhodou je variabilita sportoviště.

Marek Fügner | Foto: Jan Škrle

Sportovní areál Na Sádkách naproti strakonickému hradu dostal novou tvář. Prošel výraznou modernizací, která trvala půl roku. V pátek 29. května od 16 hodin se koná slavnostní otevření. Více k rekonstrukci řekl předseda zadavatelské organizace TJ Fezko Marek Fügner.

Co všechno je na sportovišti zrekonstruováno a nového?

Původní budova, sloužící jako zázemí sportoviště, byla celá demontována až na základy a na jejím půdorysu byla postavena nová. V zázemí budou dvě šatny a sociální zařízení, kancelář pro správce, klubovna s kuchyňkou a také šest pokojů sloužící pro ubytování s kapacitou 20 lůžek. Zrekonstruován byl pětadvacet metrů dlouhý bazén, nově přibyly dva menší bazény – jeden pro neplavce a jeden jako brouzdaliště. Ty jsou osazeny biologickým čištěním. V areálu bude multifunkční sportoviště s povrchem z polyuretanového granulátu na basketbal, volejbal a nohejbal. Dále pak víceúčelové hřiště s umělou trávou na tenis, malou kopanou, volejbal a nohejbal. A ještě antukový kurt na volejbal a nohejbal.

V jakém stavu byl dosavadní areál z vašeho pohledu?

Byl v havarijním stavu. Budova byla asi třicet let stará, víceméně nepoužitelná. Antukové hřiště sice bylo funkční, ale přeci jen si už zasloužilo modernizaci. A bazén nebyl funkční někdy od začátku 90. let.

Kolik opravy stály a kdo projekt financoval?

Celkové náklady projektu jsou necelých 12 milionů korun. Z toho 85 procent jsme získali z Regionálního operačního programu Jihozápad, zbytek jde z vlastních zdrojů. Zadavatelem je TJ Fezko.

Kdy došlo k rozhodnutí areál opravit a od koho? A jak dlouho vše trvalo od prvního „kopnutí do země"?

O peníze na financování opravy areálu jsme žádali několik let za sebou, bohužel vždy neúspěšně. Až v roce 2014 z ROPu se to podařilo. Rekonstrukce začala v prosinci 2014. Vše šlo podle plánu a harmonogramu.

Komu bude nyní areál sloužit, co hlavně přinese nového?

Sportoviště bude sloužit členům tělovýchovné jednoty. Jeho zrekonstruování je pozitivní hlavně z pohledu rozvoje sportování mládeže a obrovskou výhodou je jeho variabilita. Multifunkčnost přinese bohaté sportovní vyžití ve Strakonicích.