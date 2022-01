Tradiční anketa o nejúspěšnější sportovce a sportovní kolektivy Strakonicka za uplynulý rok se nachází ve fázi vyhodnocování odbornou komisí. Je tedy čas se podívat trochu do zákulisí práce, kterou musejí odvést ti, kteří mají celou akci pod palcem. Manažer OS ČUS Strakonice, z.s. Stanislav Kašpar spolu s ekonomkou Janou Kordíkovou strávili na přípravě ankety již stovky hodin. Stanislav Kašpar nechal nahlédnout do zákulisí příprav ankety.

Podruhé se anketa vyhodnocuje v covidových podmínkách. Vnímáte nějaký rozdíl v přístupu klubů a svazů k anketě oproti „normální“ době?

Není ani tak problém s tím, aby kluby navrhly sportovce či kolektivy, ale v tom, že se konalo daleko méně závodů a soutěží, takže sportovci nemají až tolik výsledků, kterými by se mohli prezentovat. I přes problémy s covidem se však sportuje a výborné výsledky jsou, takže je z čeho vybírat. A je důležité anketu uspořádat. Dobře si uvědomujeme, že kdybychom jeden rok vynechali, nebylo by jednoduché navázat. Někdo by to mohl vnímat tak, že o anketu ztrácíme zájem.

Možnost zapojit se do nominace měla i veřejnost. Využili toho lidé?

Z devadesáti procent nominují kluby, oddíly a sportovní svazy. Deseti procenty přispěla veřejnost. Letos jsme dokonce obeslali i všechny starosty v okrese Strakonice.

Slavnostní vyhlášení je naplánováno na 17. února do Domu kultury ve Strakonicích. Je vyhlášení otevřeno i pro veřejnost?

Samozřejmě. Pokud nám dovolí omikron, tak je to hlavně pro veřejnost, aby viděla, že sport neusnul, že se sportuje a sportovci ze Strakonicka mají skvělé výsledky. I přes různá omezení se mají sportovci za rok 2021 opravdu čím pochlubit.

V případě, že by se v daném termínu nemohlo vyhlášení konat v plném rozsahu, je připravena jiná varianta? Například loňský model s vyhlášením venku v areálu Na Sádkách byl velice příjemný.

Pokud by byl zásah shora tak velký, že by se nemohlo vyhlašovat v plném rozsahu, i loňská varianta by byla jednou z možností. V záloze je i možnost online přenosu přes internet. Ale nepředbíhejme a držme si palce, aby vše vyšlo podle plánu.

Zkusme se přenést do chvíle, že máte vyhlášeno. Sám jsem se podílel na vyhlašování mnoha Sportovců na Prachaticku a vím, že se hned po vyhlášení pořadí objeví plno rýpalů, že mělo být pořadí jiné, že tam někdo chybí, či jiný neměl vůbec být. Co byste těmto lidem vzkázal?

Samozřejmě nemůžeme oslovit všechny, ale možnost nominovat měla i široká veřejnost. Návrhy do ankety dávají lidé, kteří se celý život kolem sportu točí a mají se sportem bohaté zkušenosti. Sportu alespoň trochu rozumí a jejich názor má určitě svou váhu. Jsem si vědom, že se nejde zavděčit lidem všem. Jestli je vyhlášen ten či onen, je z mého pohledu jedno. Podle mého si nějaké ocenění zaslouží úplně všichni, kteří jsou nominováni. Dělají sport, reprezentují sport a kluby ze Strakonicka. Dělají něco smysluplného. Je třeba si uvědomit, že pořadí vzniká srovnáváním nesrovnatelného a je to především propagace jednotlivých sportů.