Do posledního místečka naplněný sál, kdy sportovci a jejich příznivci obsadili i přilehlé balkony, byl svědkem dekorace jednotlivců i kolektivů ze světa sportu, kteří šíří slávu Strakonicka na národní evropské i světové scéně.

Nejprestižnější kategorií bývá vždy ta mezi dospělými jednotlivci. V té obhajovala prvenství bikerka Jana Pichlíková (Kross Bikeranch Team). A to také obhájila. Nejenže jezdila skvěle maratony na horském kole, ale poprvé se vrhla i na terénní triatlon, ve kterém se stala ve své age group jak Mistryní Evropy, tak Mistryní světa. Za ní na místě druhém skončil fotbalista Zdeněk Ondrášek (FC Dallas) nominovaný TJ Blatná a třetí házenkář HBC Strakonice 1921 Adam Nejdl.

Kategorii kolektivů mezi dospělými ovládli fotbalisté Otavy Katovice. Tým, který postoupil v minulé sezoně z krajského přeboru do divize, patří i v této republikové soutěži do špičky. Výkony hráčů lákají do hlediště stále více fanoušků fotbalu. Druzí skončili házenkáři HBC Strakonice 1921 a na místě třetím stolní tenisté ČZ Strakonice Elektrostav.

A stolní tenisté Strakonic mají i vítěze kategorie mládeže mezi jednotlivci. Stal se jím Jakub Slapnička, který na druhé místo odsunul volejbalistku Lucii Švejnohovou a na místo třetí plochodrážního jezdce Jana Kvěcha.

Kategorii družstev mezi mládeží kralovaly starší žákyně házenkářského HBC Strakonice 1921, druhé skončily starší žákyně basketbalového BK Strakonice a třetí nohejbaloví dorostenci Sokola Radomyšl.

Pořadatelé ankety nezapomínají ani na handicapované sportovce. V této kategorii byli oceněni Josef Hodánek, který závodí v běhu na lyžích, atletice, plavání a cyklistice. Oceněna byla i Eva Krahulcová. Ta závodí v běhu na lyžích, plavání, atletice, cyklistice a stolním tenisu.

Oceněni byli i pořadatelé sportovních akcí na Strakonicku. Běh městem Strakonice je již tradiční akcí k 21. srpnu, v roce 2019 pak nejvíce zaujaly akce 80 let strakonického basketbalu a Setkání generací po letech strakonických házenkářů.

Trenérem roku 2019 byl oceněn fotbalový trenér Přemysl Šroub. Ten v uplynulém kalendářním roce nejprve dovedl hráče Sousedovic do I.A třídy a následně se ujal fotbalistů divizních Katovic, se kterými je po polovině divizní sezony na třetím místě.

Osobností roku byl oceněn František Ředina, jehož rukama prošlo velké množství strakonických plavců. Spolupodílel se na výchově nejlepších strakonických plavců.

Do síně slávy strakonického sportu byl uveden plavec Jindřich Vágner, který v roce 1964 reprezentoval naši zemi na olympiádě v Tokiu.