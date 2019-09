Utkání přineslo pěknou podívanou s vysokým bodovým přídělem, což se přítomným divákům líbilo. V dalším kole zajíždí okresní reprezentanti do krajské metropole k duelu s tamním Tigers Basketball.

Spartak Kaplice – Sokol Sršni Písek „C“ 79:83 (40:39)

Tradiční nepřesnost a nervozitu po letní pauze nechali oba týmy v šatně a hned od úvodu předváděly ofenzivní podívanou. Útoky se přelévaly ze strany na stranu a oba celky se střídaly ve vedení. V polovině první periody ukazovala tabule stav již 17:15. Následná dvouminutovka byla první, kdy se soupeři nevystřídali v bodovém zápisu a hosté šňůrou pěti bodů odskočili na 17:20 (7.). Klid domácím vrátil bojovník Ševčík, jehož následovali i ostatní a po první desetiminutovce byl Spartak opět v roli vedoucího týmu – 24:22. Druhé hrací období odstartoval matador Adámek (s 26 body nejlepší střelec zápasu) dvěma trefami z perimetru a když přidal Šulek další trojku, vedli kapličtí rázem o 8 bodů – 35:27 (26.). Písecká lavička si vzala time out a po jeho skončení se hráči v černožlutých dresech postupně dotáhli k vyrovnanému skóre – 39:39 (20.). Poslední slovo první půle měl domácí pivot Novotný, který jednou přesnou trefou z čáry trestného hodu stanovil poločasové skóre na 40:39.

Po změně stran se hrálo důsledněji v obraně. Hráči si nedávali příliš prostoru a skóre naopak narůstalo velmi pozvolna. Ve čtyřiadvacáte minutě byl stav 43:45. Poté však domácí během minuty odskočili do šestibodového trháku, když především Hejný a Míšek získali balon v obraně a zakončovali s faulem – 51:45 (25.). Hosté brali další time, ale i po něm nemohli dlouho najít recept na kaplickou obranu. Po dalších koších Filipa Hejného již domácí navyšovali na dvojciferný rozdíl (58:48, 29.) a zdálo se, že se jedná o rozhodující pasáž střetnutí. Sršni se však nevzdali, zagresivnili svou defenzivu a do konce třetí čtvrtiny stáhli manko na 5 bodů – 60:55. Poslední dějství přineslo dramatickou podívanou. Hosté se dotáhli na domácí (64:64, 34.) a prakticky se začínalo od nuly. Domácí lavička pracovala s užší rotací a navíc se vyfauloval Ševčík. Na spartakovcích byl znát úbytek sil a to se projevilo především v obraném doskoku – písečtí si své nepovedené střely dokázali doskočit a získat tak druhou, či třetí šanci na skórování. Dvě minuty před koncem trefil Adámek trojku (celkem jich zaznamenal 6) a posunul kaplické do vedení 75:72. Následně se prosadil i Novotný (77:72), jenže úspěšní byli i hosté – 77:75 (minutu dvacet před závěrečným hvizdem). Šulek zabojoval pod košem a znovu poslal domácí mimo dostřel jednoho koše (79:75), ovšem ihned poté mu byl odpískán faul a po páté osobní chybě musel usednout na střídačku. Od této chvíle se kapličtí jen velice těžko prosazovali a již nedokázali dostat míč do koše. 18,4 vteřiny před koncem trefil písecký Blažek trojku (79:82) a kaplický trenér Blažek (shoda jmen) bral oddechový čas. Domluvený signál se však nepodařilo sehrát, sršni získali míč a 2,5 vteřiny před koncem byl Kratochvíle faulován. Proměnil jeden trestný hod a tím rozhodl o výhře Písku – 79:83.

Spartakovci pohořeli při střelbě trestných hodů. Z nabídnutých třiceti pokusů jich proměnili jen dvanáct (30/12 = 40,0 % úspěšnost). Dalším a hlavně klíčovým faktorem byly souboje o odražený balon – písečtí v této činnosti dominovali, mnohokrát si dokázali své neúspěšné střely znovu doskočit a tím získat druhu i třetí šanci na skórování. V kaplických barvách se po čtyřleté pauze objevil Filip Hejný a hned patřil k oporám svého týmu, když v duelu zaznamenal 13 bodů.

Fakta: základní pětka a body: Adámek 26, Novotný 15, Míšek 10, Šulek 8, Al Ahmad 5; střídali: Hejný F. 13, Ševčík 2, Vaniš, Pintner (do hry nezasáhl); trojky: 9 (Adámek 6, Al Ahmad, Šulek a Novotný po 1); trestné hody: 30/12 (40% (!!!)); čtvrtiny: I. 24:22, II. 16:17, III. 20:16, IV. 19:28 (!)

Trenér Václav Blažek k zápasu: „Na první ostrý zápas v sezoně jsme byli dobře připraveni. Chyběl nám zraněný Čegan, ale i bez něj jsme s píseckými mladíky drželi krok. Divákům se zápas musel líbit, skóre se přelévalo na obě strany, pořád se bojovalo a vše vrcholilo v poslední minutě. Tam jsme však nezahráli takticky dobře. Hodně nás nyní mrzí neúspěšné trestné hody (30/12 = 40%) a také menší důraz při obranném doskoku.“

Další zápasy: Tábor – Legedns ČB 49:58, J.Hradec – Tigers ČB 75:42

Příští kolo (5.10.2019): Tigers ČB – Kaplice, Písek – Tábor, Pelhřimov – J. Hradec

Jan Beň