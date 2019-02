České Budějovice – Volejbaloví fanoušci vyrazí v úterý večer na premiéru. Přijede Odolena Voda. Začátek extraligového volejbalového zápasu je v 17.45 hodin.

Posily Jihostroje Max Staples a Miguel Angel de Amo (v červeném). | Foto: Deník/ Kamil Jáša

„Je to tak, zápas začne na přání České televize patnáct minut před osmnáctou hodinou,“ vzkazuje fanouškům manažer Jihostroje České Budějovice Robert Mifka.

Všechno bude nachystáno na sváteční premiéru. Tým i vedení klubu.

„Do sezony vstupujeme s jasným cílem, chceme do finále Českého poháru i extraligy,“ hodil hned na startovní čáře týmu rukavici šéf klubu Jan Diviš.

A je to dobře.

Jihostroj nemůže mít menší cíle. „Chceme postoupit do play off, pak se uvidí,“ bývá obligátní odpověď sportovních funkcionářů. Tuhle větu ale v Jihostroji neuslyšíte.

Trenér René Dvořák ambice klubu dobře zná.

„České Budějovice patří historicky do české špičky, jinak by to nemělo být ani letos,“ říká. „My chceme vyhrát všechny zápasy, vedení chce do finále, s tím počítáme, budeme se snažit odehrát celou sezonu co nejlépe,“ dodal.

Jihostroj první zápas v Kladně vyhrál (3:1). Deník byl přímo u toho. Atmosféra utkání byla naprosto skvělá. Domácí si na Jihočechy brousili zuby. Jenomže kladenský tým, který v létě posílil nahrávač Filip Habr, nevydoloval z utkání ani jeden bod.

Všechny tři si vzal na cestu z Kladna domů Jihostroj. Je třeba dodat, že naprosto zaslouženě.

Druhý duel odehrály České Budějovice v karlovarské hale. „Stejně u těchto týmů musíme základní část odehrát, takže z toho žádnou velkou vědu neděláme,“ bral los s nadhledem na předsezonní tiskové konferenci kouč Jihostroje. Nad nepříznivým losem v úvodu sezony René Dvořák rozhodně nebrečel.

V Karlových Varech ale jeho tým neodehrál příliš povedený zápas.

Některým hráčům se nedařilo, jak by si sami představovali, proto loňský mistr zvítězil (3:1).

Velká škoda je prvního setu, který skončil pouze dvoubodovým rozdílem (26:24). „Ten hodně ovlivnil průběh celého zápasu,“ přikyvuje Dvořákův asistent Tomáš Skolka. „Jenže my opravdu nehráli moc dobře,“ dodal René Dvořák. A tak body zůstaly v K. Varech.

Úterní večer už mají fanoušci klubu dopředu zamluvený pro extraligový volejbal.

Zápas s Od. Vodou začne v 17.45. Kdo nastoupí v základní sestavě?

Moc se to ani den dopředu nedá odhadovat. Variant má trenér Dvořák k dispozici několik. V týdnu vynechal jeden trénink španělský nahrávač de Amo.

„Bolela ho hlava, uvidíme, s čím přijde, snad to nebude chřipka,“ doufá trenér, který by byl v případě Španělovy absence nucen improvizovat. Do zápasu by naskočil na post nahrávače Filip Kupilík. A kdo by kryl záda jemu? Zvládl by to bývalý vynikající režisér hry René Dvořák? „Já? V žádném případě,“ odpovídá okamžitě třiapadesátiletý kouč. V tréninku občas vypomáhá, ale do zápasu určitě nenaskočí. „Pravděpodobně by byl připraven mladý Emmer, ale věřím, že bude hrát de Amo.“