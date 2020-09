Jedenáctý ročník mezinárodní setinové rallye veteránů zavede v pátek a v sobotu účastníky do zatím nepoznaných lokalit jižních Čech, ale také na místa známá tradičně skvělou atmosférou a početnou diváckou kulisou.

Jako první vyrazí na 476 kilometrů dlouhou trasu dvoudenní soutěže nejstarší vozidlo – Jaguar SS 3.5 Litre DHC z roku 1939 manželské dvojice Michala a Ivy Pavlíčkových, následovaný posádkami, které v momentě slavnostního startu na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. už budou mít za sebou téměř 750 kilometrů v rámci nové dálkové rallye Bohemia Classic. Až poté se vydají vstříc oblíbenému motoristickému podniku další stroje seřazené podle roku výroby.

„Rallye odstartuje v pátek v 16:45 a trasa první etapy vede přes Hlubokou, Týn nad Vltavou, posádky zavítají také k Jaderné elektrárně Temelín, do Vitějovic, Lhenic a Českého Krumlova, odkud zamíří do centra soutěže, čtyřhvězdičkového Hotel Resortu Relax v Dolní Vltavici,“ informuje ředitel závodu Pavel Kacerovský.

Během sobotní etapy je připravena další novinka – paralelní měřený test na rozlehlém parkovišti firmy Jihostroj ve Velešíně, kdy na trať uzavřeného úseku vyrazí dvě posádky naráz. Kromě toho si na Třeboňsku užijí malebného okolí jihočeských rybníků, při návratu k Lipnu se zastaví v Borovanech a poté je čeká Grand Prix Kaplice, kterou oblíbená motoristická akce vyvrcholí.

XI. South Bohemia Classic 2020 slibuje skvělou podívanou. Diváci se můžou těšit na legendární i méně známé značky – jmenujme například MG, Mercedes-Benz, Austin Healey, Chevrolet, Porsche, De Tomaso, Innocenti, Cadillac, DeLorean, Maserati, Dodge, Alfa Romeo, Škoda, Triumph či Ferrari. Prostě co kus, to klenot.

Už dnes se vydalo jedenáct posádek s nejnižšími startovními čísly na trasu premiérového podniku Bohemia Classic. „Je to vlastně stejně jako v roce 2011 výlet party kamarádů po místech, která stojí za návštěvu. Zážitky za volantem klasického vozu však tentokrát nečekají účastníky pouze v jižních Čechách. Trasa, okořeněná několika zkouškami pravidelnosti, zavede přihlášené posádky k zámkům napříč velkou částí území České republiky,“ informuje Kacerovský o novince letošního ročníku.

Trasa vede z Hluboké nad Vltavou přes Stádlecký most, Karlštejn a Křivoklát do Mělníka, veteránisté si prohlédnou také Kokořín, zavítají do Českého ráje, projedou se rovněž po motocyklovém přírodním okruhu v Hořicích a František Kinský je provede Novým zámkem v Kostelci nad Orlicí.

Ve čtvrtek startovní pole Bohemia Classic pojede z Litomyšle přes Vysočinu do Jindřichova Hradce a Hluboké nad Vltavou, kde rallye vyvrcholí. Na prostranství mezi kostelem sv. Jana Nepomuckého a tamním pivovarem bude k vidění více než třicet vozidel vyrobených v rozmezí 20. až 80. let minulého století. Moderovaný program společenské akce Concours d’Elegance Hluboká začne v 16:30 výstavou za hudebního doprovodu kapely Jazzika. Soutěžní přehlídka o „nejelegantnější“ vozidlo odstartuje krátce před 19. hodinou.

Účastníci Bohemia Classic se poté v pátek připojí ke startovnímu poli South Bohemia Classic. Jedním z nejzajímavějších míst ke sledování veteránských klenotů bude v sobotu Grand Prix Kaplice. Okruhová zkouška, konaná po vzoru Velkých cen Formule 1, láká fanoušky do centra jihočeského města i díky ukázce dalších sportovních vozidel. „Chcete být i vy součástí Grand Prix Kaplice? Přijeďte se svým veteránem a budete parkovat přímo v centru dění,“ vzkazuje Kacerovský.

Hlavní hvězdou kaplické Velké ceny bude špičkový automobilový závodník dekorovaný mnoha mezinárodními i domácími mistrovskými tituly Jan Kopecký. Tovární jezdec týmu Škoda Motorsport však tentokrát neusedne do moderního vozu specifikace R5, nýbrž osedlá legendární stroj Škoda 130 RS. Diváci se mohou těšit na exhibici se soutěžním speciálem oděným do barev originálního vozu, který v roce 1977 s posádkou Zapadlo – Motal slavil medailové umístění na Rallye Monte-Carlo.

Jedenáctý ročník South Bohemia Classic je také oficiálním startem společného projektu společnosti Neatous a pořádajícího týmu ČK motorsport. Oba partneři se rozhodli zúročit bohaté zkušenosti z mnoha odvětví motoristického sportu a během uplynulých měsíců dali dohromady zpracovatelskou skupinu Bohemia Timing s vlastním systémem ke zpracování výsledků.

Hlavním rozdílem oproti minulým ročníkům by měla být rychlost přenosu a vyhodnocení dat z trati testů přesnosti, kdy posádky dostanou informaci o svém času prakticky okamžitě. „Přesnost měření bude zajištěna použitím profesionální techniky ALGE a TAG Heuer, která umožňuje naprosto přesnou synchronizaci všech použitých měřicích prvků. Přenos výsledků bude probíhat v reálném čase přímo z hodin do software pro zpracování výsledků,“ vysvětluje spoluautor systému Martin Venuš a dodává, že o měření testů se postarají licencovaní časoměřiči Autoklubu ČR, kteří s touto technikou pravidelně pracují při různých motoristických disciplínách.

Veškeré informace o XI. South Bohemia Classic 2020 i dalších doprovodných aktivitách najdete na webových stránkách www.southbohemiaclassic.cz.