BK Strakonice – Loko Trutnov 71:86 (18:24, 30:45, 46:68)

Body: A. Rosecká 26, M. Jánská 14, L. Vydrová 13, A. Junková 10, B. Vorlová 4, N. Horsáková 2, L. Čadková a S. Vadlejchová 1 – A. Rylichová 27, M.C. Wolf 12, A. Finková 11, H. Hajnová 10, M. Šmahelová 9, M. Potočková a A. Vítová 8, V. Borsová 1. Trestné hody: 7/14:22/32. Trojky: 8/30:6/25. Doskoky: 43:52.

„Čeká nás pikantní souboj s Trutnovem. Ten hrál nedávno v Chomutově podobný zápas jako my a odešel poražen o třicet. To bude náš soupeř o to, kdo získá první výhru. Věřím, že zkušenosti, které jsme nasbírali v šesti zápasech této sezony, zúročíme právě doma s Trutnovem,“ říkal po minulém kole, kdy jeho svěřenkyně padly v Chomutově o čtyřiadvacet bodů, strakonický trenér Petr Martínek. „Na Trutnov se pečlivě připravíme a všichni věříme ve vítězství,“ doplnila Luisa Vydrová.

V zápase samotném se však radovaly hráčky Trutnova. Přitom se vše začalo vyvíjet pro domácí přímo skvěle. Basketbalistky od Otavy vedly 6:0, dokonce 10:2. Soupeřky vyrovnaly, ale domácí hráčky šly znovu do vedení (15:10, 18:14). Pak však přišla v první čtvrtině desetibodová šňůra hostů a na krátkou pauzu se šlo za stavu 18:24.

A hned na začátku druhé čtvrtiny přišla trojka hostů. Rozdíl byl devět bodů, domácí basketbalistky ještě dvakrát snížily na sedm, ale pak již Trutnov svůj náskok zvyšoval. Podobné to bylo i ve třetí čtvrtině, po které byl stav 46:68.

V té poslední jakoby mávnutím kouzelného proutku vyběhlo na palubovku v domácích dresech nové družstvo. Děvčata od Otavy snížila dokonce na rozdíl devíti bodů a vypadalo to na dramatický závěr. Ten však nakonec nepřišel, hostující hráčky znovu začaly trefovat „zařízení“ a odvezly si důležitou výhru.

Komentáře k utkání:

Zdroj: Youtube