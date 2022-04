Vítek Mikeš se stal mistrem okresu Strakonice a Písek, na Mistrovství Jihočeského kraje obsadil 2. místo, v Poháru mladých nadějí, celoročním turnaji, mezi 81 hráči skončil na krásném 6. místě, ve finále v Olomouci dosáhl na 6. místo. Zde se kvalifikoval mezi 28 nejlepších hráčů na Mistrovství ČR do Aše.

Na Mistrovství ČR v Aši obsadil 7. místo na 100 hodech sdružených. V kategorii sprint vybojoval krásné třetí místo a obdržel medaili a pohár. Trenéři Hana Kyrianová a Oldřich Hendl mu blahopřejí a děkují za vzornou reprezentaci.

Kdo by měl z dětí od 9 let o kuželky zájem, tréninky jsou vždy pondělí a středu od 15 do 17 hodin.

Autor: Jan Škrle