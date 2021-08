V areálu Městské haly v Modřicích se Mistrovství České republiky kategorie starších žáků v nohejbale dvojic a trojic. První den byla na programu hra dvojic, na kterou se prezentovalo celkem 21 týmů, mezi nimiž měl oddíl NK Habeš Strakonice dvě sestavy.

NK Habeš Strakonice „A“ – T. Votava, K. Toman a Š. Mandl.

NK Habeš Strakonice „B“ – M. Sliacký, T. Jareš a M. Beneš.

Sestava B všechny své zápasy ve skupině prohrála, ale nutno dodat že Matyáš Sliacký, Tomáš Jareš i Michal Beneš patřili věkem k nejmladším účastníkům turnaje a jejich čas jistě přijde.

To Áčková sestava měla jiné ambice. Ta byla nasazena do skupiny C, kde si postupně poradila s debly Českých Budějovic, Českého Brodu, Pekla nad Zdobnicí a Karlových Varů, což ji vyneslo na první postupující místo v tabulce a mohla si tak v klidu počkat na svého soupeře ve čtvrtfinále. Zde je čekal neoblíbený Žďár nad Sázavou, který Strakonické trápil v prvním setu, ale druhý set už měli hráči od Otavy pod kontrolou a mohli tak slavit postup mezi nejlepší čtyři týmy. V semifinále proti deblu Strakonic ve složení Tomáš Votava, Kryštof Toman a Šimon Mandl stál jeden z nejtěžších soupeřů. První sestava z Českého Brodu, vedená bývalým extraligovým hráčem Tomášem Cibulkou, chtěla strakonickým oplatit porážku svého B týmu v tabulce. První set mladí hráči Strakonic prohráli 8:10, ale ve druhém se zmobilizovali a hladce zvítězili 10:5. Drama přinesla rozhodující třetí sada. V té oba týmy proměňovaly své útoky, ale bohužel na konci byla šťastnější dvojice z Českého Brodu. Výrazně zklamaní a unavení hráči Strakonic si tak mohli spravit chuť ziskem bronzové medaile, ale domácí modřické sestavě kladli odpor jen v prvním setu. V tom druhém už to byl tah na jednu branku.

"Když už jsme dokráčeli až do semifinále, tak jsme chtěli urvat alespoň jednu medaili. Kluci po zklamání z prohry v semifinále se už nedokázali psychicky zvednout a zabojovat o bronz. Na druhou stranu převládá spokojenost s hrou obou našich sestav, protože ve hře dvojic jsme si nekladli velké cíle.“ vyhodnotil vystoupení v šampionátu dvojic trenér Petr Votava

MČR žáků dvojice pořadí: 1. MNK mobilprovás Modřice "A", 2. TJ SLAVOJ Český Brod "A", 3. MNK mobilprovás Modřice, NK Habeš Strakonice "A" (Votava, Toman, Mandl).

Na druhý den byl naplánován turnaj trojic. Na ten se prezentovalo celkem 15 týmů. Strakonice nominovaly sestavy dvě, což bylo společně s domácími Modřicemi, Českým Brodem a Žďárem nad Sázavou nejvíce ze všech týmů.

NK Habeš Strakonice „A“ – T. Votava, K. Toman a Š. Mandl.

NK Habeš Strakonice „B“ – M. Sliacký, T. Jareš a M. Beneš.

Sestava A si ve své skupině poradila bez jediné ztráty setu se všemi soupeři a tak šla rovnou do čtvrtfinále. Béčková sestava urvala ve skupině pouze jeden set, a tak nemohla pomýšlet na postup ze skupiny. V následném čtvrtfinále si A tým po tuhé třísetové bitvě poradil s týmem TJ AVIA Čakovice a trenéři i hráči NK Habeš Strakonice mohli mít radost z postupu do semifinále i ve druhý hrací den. Zde mladíky od Otavy čekal soupeř z nejtěžších. Domácí B sestava Modřic byla jedním z aspirantů na medailové umístění. Nemilé překvapení pro domácí fanoušky přichystali Tomáš Votava, písecký rodák Kryštof Toman a Šimon Mandl, když jejich miláčky smetli z kurtu ve dvou setech 10:5 a 10:6. "Kluci byli na vítězné vlně a i díky prohře v semifinále z předchozího dne ve dvojicích nebyla o motivaci toto odčinit nouze. Modřičtí nenašli recept na tvrdé útoky Tomáše Votavy a Kryštofa Tomana, které bezchybně obsluhoval na nahrávce Šimon Mandl“ neskrýval radost z postupu svých svěřenců do finále trenér Petr Votava.

Šlo se do finále! V tom se utkaly nejlepší týmy turnaje trojic. NK Habeš Strakonice A a MNK mobilprovás Modřice A. Na poměry mládežnického nohejbalu bylo přítomno velké množství diváků, kteří tak mohli být svědky nádherného klání s dramatickým koncem. První set začali strakoničtí mladíci přesně tam, kde skončili v semifinále. Nepříjemným podáním, přesnou nahrávkou a tvrdými smeči na zadní lajnu. První set vyhráli 10:8, a když ve druhém ještě přidali a vedli již dokonce 8:3, tak nikdo z modřických hráčů, trenérů a fanoušků určitě nepomýšlel na výhru. Jenže nohejbal je také hra nervů. Domácí trenér si vzal oddechový čas a naordinoval svým svěřencům trochu jinou taktiku, zejména v obraně. Tu výrazně zlepšili a následně se dosud bezchybnému Tomáši Votavovi přestalo dařit na útoku. Modřičtí srdnatě chytali v poli a ihned nemilosrdně trestali. Druhý set se tak dostal do stavu 9:9. Zde měli Strakoničtí na svých nohách matchball, ale šťastnější byli domácí. Následoval třetí set. Ten se hraje ve zkrácené podobě od stavu 5:5 a každá chyba zde může mít fatální důsledky. Modřičtí hráči však bohužel pokračovali na vlně koncovky z druhého setu a dokázali mladíky ze Strakonic udolat 10:8. Na hráče NK Habeš Strakonice zbyla "pouze" stříbrná medaile, kterou trenéři Rudolf Toman a Petr Votava nakonec hodnotili velice kladně.

„Vystoupení našich hráčů na tomto mistrovství starších žáků hodnotím jako podařené. Ve hře dvojic nám bronzová medaile unikla o vlásek. V rozhodujících momentech se projevila nevyrovnanost herního výkonu hráčů, protože ve dvojkách je ideální, když oba hráči jsou výkonnostně na stejné úrovni. Tomáš Votava jak v sobotu, tak zejména v neděli hrál prim a v podstatě si důležité části hry odtáhl sám. Zaslouží obrovskou pochvalu i za příkladné burcovaní svých spoluhráčů. Kryštof Toman se Šimonem Mandlem zahráli celý turnaj skvěle, ale ještě mají rezervy oproti nejlepším hráčům ve své kategorii. Není to ale nic, co by se nedalo dohnat tréninkem a hlavně zápasy s kvalitními soupeři. Druhá naše sestava ve složení Matyáš Sliacký, Tomáš Jareš a Michal Beneš přijela zejména nabírat zkušenosti a třeba i překvapit. Kluci ještě věkem mladších žáků rozhodně nezklamali a možná už za dva nebo tři roky budou také vozit nějaké medaile v kategorii starších žáků," zhodnotil vystoupení svého týmu Petr Votava.

Autor: Jan Škrle