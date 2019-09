Skončil nádherný turnaj s výbornou atmosférou. Musíte z toho mít krásné pocity.

Pro mě je to hlavně zadostiučinění a důkaz toho, že je dobře, že takový seriál děláme. I když toho někdy máme plné zuby a velkou práci okolo, ale ta atmosféra a hra do basketu zapálených dětí je pro nás organizátory velkou odměnou.

Hrálo se Superfinále. To znamená, že v minulém školním roce mu předcházelo několik turnajů.

Během školního roku jsme se setkali třikrát, vždy turnaj hostila jedna ze škol, které byly do soutěže přihlášeny. Takže tři turnaje a Superfinále bylo vyvrcholením celé soutěže.

Výborné je, že jsou školy schopny se dohodnout a že to posvětí i vedení těchto škol, aby se v rámci vyučování mohla taková soutěž hrát.

Je to o ohleduplnosti a toleranci vedoucích pracovníků našich škol, které to umožňují. Osobně bych chtěla obrovsky poděkovat, vedení mé školy, protože mi v tomto velmi pomáhá a vychází vstříc. Navíc jsou Strakonice malé město, basket tady všichni znají, a proto se ředitelé a učitelé vždy nějak domluvíme. A funguje to a jde to.

Když se ještě vrátíme k turnaji, tak na řadě děvčat bylo vidět, že basketbalové buňky v sobě mají. Je to povzbuzení do dalších let strakonického basketu?

Na některých děvčatech byla vidět výrazně lepší hra z toho důvodu, že kromě toho, že hrají na školním kroužku, působí i v přípravkách Basketbalového klubu Strakonice. Ten rozdíl je vidět. Tentokrát jsme i mezi v uvozovkách nováčky viděli talentované děti, které se projeví třeba snahou, dravostí či chutí dát koš a bojovat.

Takže Školská liga je i další formou náboru do klubu?

Je to tak. Jednak je cílem vyplnit dětem volný čas, ale zároveň si i vyhledáváme nové talenty do našich přípravek.