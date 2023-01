Body: D. Novák 21, Mikula 17, Šoula a Rylich 15, Kolář 12, P. Novák 5, Merta 4 – M. Svoboda 32, Šlechta, Sýkora, Englický a Fait 15, J. Svoboda 9, Mikolášek a Šurý 7. Trestné hody: 19/13:21/11, Trojky: 33/12:31:14. Doskoky: 38:47. Fauly: 17:18.

V předposlednímkole základní části první ligy zajížděli Sršni do Poděbrad. Zde má domácí stánek celek Basketbal Polabí, rezerva mistrovského Nymburka. "Polabí na dálku bojuje s Litoměřicemi a Plzní o třetí postupové místo ze západní části tabulky do skupiny šesti nejlepších. Soupeř navíc měl pohromadě téměř kompletní tým v čele s pendlujícími hráči z A - týmu Rylichem a Novákem, bývalými ligovými hráči Šoulou a Kolářem, atleticky vybaveného pivota Mikulu, či další pendly z Kolína nebo Hradce Králové. Všichni tak věděli, že nás nečeká jednoduché utkání, bohužel ani to pro nás nebylo dostatečným varováním," uvedlk soupeři trenér Jan Čech.

Díky klukům, jak k utkání s béčkem USK přistoupili, říká trenér Jan Čech

Sršni si přivezli vítězství, ale především v prvním poločase to bylo více než vyrovnané utkání. "Vstup do utkání byl z obou stran naprosto bez obran, když po pěti minutách svítilo na tabuli skóre 16:18. Zatímco Sršni spoléhali na své tradiční zbraně, domácí využívali své individuální kvality zejména při hře jeden na jednoho, s čímž jsme se nedokázali vyrovnat. Domácí hráli svůj nejlepší basketbal v sezoně a byli našemu týmu minimálně vyrovnaným soupeřem. První desetiminutovka skončila smírně 33:33 a heslo brání ten, kdo nevěří svému útoku, bylo naprosto výstižným pro tuto pasáž. Domácí však získali obrovské sebevědomí a jejich hru zdobila absolutní jednoduchost. Když k tomu připočteme 10 úspěšných trojek za první poločas, bylo zaděláno na velký problém. Když jsme v půlce této periody prohrávali 52:38, nervozita v hale by se dala krájet. Po oddechovém čase však zavelel k obratu téměř čtyřicetiletý Pavel Englický, který nejenže trefil tři trojky, ale přidal i tři bloky a dokonce byl i první v protiútoku. Jeho 15 bodů za prvních dvacet minut mluví za vše a byl to právě on, kdo strhnul náš tým k závěrečnému náporu, kdy jsme v posledních dvou minutách před poločasem udělali šňůru 12 bodů a do šaten šli s vedením 63:61," shrnul první poločas trenér Čech a pokračoval: "Nutno však podotknout, že to nebylo zasloužené vedení. Náš útok sice bavil, ale v obraně jsme nesplnili jediný taktický pokyn a jen zázrakem byl výsledek, jaký byl. Sršni už konečně pochopili, že i oni jsou zranitelní a po poločase vyběhl na palubovku úplně jiný tým. Výsledkem toho byla třetí čtvrtina, kterou jsme ovládli 35:16 a definitivně získali kontrolu nad utkáním. Domácím jsme sice nastříleli 115 bodů, klíčem k úspěchu však byla defenziva ve druhém poločase, kdy jsme obdrželi jen 28 bodů a definitivně zlomili odpor houževnatého soupeře. Kolo před koncem jsme si tak zajistili první místo ve skupině Západ. Za zmínku stojí dva individuální výkony, když Vojtěch Sýkora v utkání za 15 bodů, 12 asistencí a 10 doskoků nasbíral triple-double, zatímco Martin Svoboda si připsal 32 bodů, 11 doskoků, 7 zisků a 6 asistencí, čímž se dostal na úctyhodnou užitečnost 48."

Cítím obrovskou hrdost na všechny Sršně, chválil svůj tým trenér Jan Čech

Sršně nyní čeká poslední utkání základní části. "Jsem obrovsky zklamán z přístupu některých hráčů k prvnímu poločasu. Na obranné polovině jsme nedodrželi absolutně nic a opravdu si nehodlám brát servítky, ale tohle byl trapný výkon. Po obdržení 61 bodů za dvacet minut a takovém přístupu jsme byli ve vedení opravdu jen náhodou a například Svitavy, náš papírově nejtěžší protivník v první lize, by nás roztrhal na kousky. Vždy opakuji, že o náš útok nemám strach, ten má kvalitu na KNBL, ale v obraně máme mezery, zvlášť když ani bránit nechceme a čekáme, že soupeř se na utkání s námi vykašle. Pokud ani tohle pro nás nebude dostatečným varováním a budeme se uspokojovat vysokými výhrami na domácí palubovce, bude to pro nás ztracená sezona. Každopádně výhra se počítá, už máme jistotu postupu z prvního místa skupiny Západ mezi šest nejlepších. V posledním utkání se představíme v neděli 29. ledna od 17 hodin proti Lokomotivě Plzeň, která by vyloupením Sršního hnízda obsadila třetí příčku, a tak nás přijďte podpořit, protože jednoznačně bude, o co hrát," doplnil Jan Čech.