V minulém kole zajížděli Sršni Photomate Písek do Liberce. "Cíl byl jednoznačný. Vyhrát a odčinit tak nešťastnou porážku z domácího derby s Jindřichovým Hradcem. To se bez větších obtíží podařilo, byť výkon nebyl bez chyb," uvedl předsedapíseckého klubu Miroslav Janovský k výhře Sršňů 94:55.

"Získali jsme povinné vítězství a doufám, že se tím vrátíme na vítěznou vlnu. Bohužel naše disciplína není úplně v pořádku. První čtvrtinu jsme na obranu absolutně rezignovali a chtěli soupeře prostě přestřílet, což se ještě dařilo. Pak však přišla opět třetí čtvrtina a s ní spojený i výpadek na útočné polovině a prohrát pětiminutovku 2:15 je prostě ostuda. Tentokrát nás to sice zápas stát nemohlo, ale pokud nezměníme myšlení a přístup k celému utkání, které trvá 40 minut, opravdu nemá smysl se bavit o výhře v 1. lize, natož postupu do KNBL. Výsledek v Liberci bych bral před utkáním všema deseti, ale tento bodový rozdíl asi není tak důležitý. Když vidím, co si dovolíme v určitých pasážích utkání, tak je před námi daleko více práce, než jsem si myslel," hodnotil duel v Liberci trenér Jan Čech.

Ale duel na severu Čech již je dávno pryč, Sršně čeká další duel. "V dalším kole hostíme v tradičním čase, v neděli v 17:00 v našem Sršním hnízdě tým GBA Sojky Pelhřimov. Tým našeho soupeře je součástí projektu Get better Academy a je tvořen především mladými talentovanými hráči ze zahraničí. Pro diváka to tedy může být zajímavý souboj i z tohoto úhlu pohledu. Náš tým má ale jediný cíl a tím je vítězství v tomto utkání. Těším se na shledání s Vámi ve Sportovní hale," zve na utkání Miroslav Janovský.