Na svou čtvrtou soutěžáckou sezonu se s pečlivostí sobě vlastní chystá dvaatřicetiletý českobudějovický pilot Václav Šejda. Vrcholem pro něj bude tradičně květnová Rallye Český Krumlov.

Václav Šejda při testu svého soutěžního vozu Opel Astra. | Video: Deník/ Pavel Kortus

V plánu má letos tři soutěže. „Sezona je to taková nekompletní, ale jsem rád za to, co je,“ zdůrazní. „Nedávno jsem se stal poprvé otcem a na víc závodů už bych asi ani neměl čas,“ připustí.

Startovat bude se svým novým spolujezdcem Jakubem Chrástkou. „Kuba je o osm let mladší pohodový kluk z Dobré Vody. Zkusili jsme si spolu v lednu napsat rozpis v Rakousku na tratích Jänner rallye. Nebylo to špatné, ale máme na čem pracovat,“ usměje se.

Do závodní sezony by měli Šejda s Chrástkou vstoupit v dubnu na Rallye Šumava, pokračovat budou v květnu Českým Krumlovem a v září je pak čeká třetí součást mistrovství republiky Rallye Pačejov. „Když se podaří odjet ještě něco navíc, bude to bonus. Šumavu bereme především jako ostrý trénink před naší domácí krumlovskou soutěží, která letos slaví padesátiny,“ má o vrcholu sezony zcela jasno.

Po roční pauze se za volant závodního vozu vrací v sedmapadesáti letech také jeho otec Václav Šejda starší. Ten ale dává přednost závodům do vrchu a účastní se prestižního seriálu Edda Cup. Dříve startoval v kategorii historických vozů s vozem Renault R5 Turbo, se kterým slavil v sezóně 2018 celkové 2. místo ve své třídě a o rok později byl třetí.

„Přes zimu se nám podařilo postavit sériovější verzi Opelu Astra OPC, se kterou už tento víkend taťka pojede zahajovací závod seriálu na okruhu v Mostě. Svou premiéru v takto silném voze si tam odbyde i jednadvacetiletý mladší brácha Jakub. Ten má start odměnou za zatím zdárné proplouvání studiem na Jihočeské univerzitě. Když nebude jančit a ukáže, že umí auto s pokorou ovládat, tak ho během sezóny pustíme i na přírodní trať,“ informuje Václav Šejda mladší o rozšíření rodinného týmu.