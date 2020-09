Jste v den náboru napjatá?

Ale my letos žádný oficiální nábor nepořádaly. Než jsme ho stačily vyhlásit, bylo plno. Do přípravky se připojilo devět holčiček, už předtím jich tam bylo jedenáct. S více dětmi v tomto věku nelze cvičit.

Čím jste začaly?

Jako vždy mažoretkovou hrou, jde o cvičení na hudbu – takovou rytmiku. Hůlku dostanou holky do ruky později, až se naučí základní pohybové dovednosti.

Jak se vám dívky jevily?

Přišly k nám moc hezké a šikovné holčičky. Měly jsme letos vážně štěstí, je vidět, že jde o děti, které neseděly doma jako pecky a běhaly venku. S takovými se vždy dobře pracuje. Navíc je všechno bavilo, a pak to baví i nás. I pokroky budou rychlejší.

Co se děvčata během roku naučí?

Chceme u nich rozvíjet hned několik oblastí. V první řadě zvýšit jejich flexibilitu. U malých dětí to jde poměrně rychle. Budeme s nimi dělat úplně základní věci – skákat, k mažoretce patří i pochod, tedy pochodovat. Důležitá je pro nás práce s nárty, se špičkami… Začneme i s jednodušší gymnastikou, holky se zpevní, aby se brzy uměly postavit na ruce. Všechny jistě zvládnou most, ty nejšikovnější hvězdu.

To je tedy úkolů. Používáte nějaké triky?

Všechno děláme formou her. Proměníme se v pejsky, nebo ptáčky. Holky se snažíme motivovat odměnami. Dostávají medaile, mají i knížky na nálepky, které sbírají. To je moc baví.

Kategorií je však více. Na co se letos připravujete?

Obvykle probíhají soutěže od března do konce srpna. Na jaře byly všechny zrušeny a částečně přesunuty na podzim. Ale jen malé skupinové formace, velké proběhnou až příští rok. Na první soutěž bychom měly vyrazit 27. září do Zruče nad Sázavou, kde bude kvalifikace mistrovství republiky. V říjnu by mělo být v Praze finále. Poté jsou naplánované i mezinárodní závody, ale moc nevěříme, že by se uskutečnily.

Koho vyšlete do Zruče?

Deset formací – sólistky, duo, trio a sedmice. Sólová vystoupení cvičíme od loňského podzimu. Dnes je to rok, co je holky mají hotové. Ve Zruči ukážeme medailistky i nové sólistky. Věříme, že se všem bude dařit a v kvalifikaci uspějí.

Jak vysoko bude viset postup?

Nechci, aby to znělo povýšeně, ale očekáváme postup všech našich formací.

Nová koronovirová opatření vám přípravu asi nezjednodušila…

Žádný z rodičů se nemusí bát, opatření dodržujeme. To znamená, že ve společných prostorách nosíme roušky. Všude je dezinfekce, upozorňujeme holky na to, aby si myly ruce. Tělocvična je naštěstí dost veliká, během tréninku umožňuje dostatečné rozestupy. Jen, když cvičíme sestavu, tak to úplně nejde.

Sezona je řekněme „na hraně“. Co by se stalo, kdyby neproběhly soutěže?

Zase tak moc by se nezměnilo. Pandemie nás nezastaví, maximálně přibrzdí. Netrénujeme jen na soutěže. Snažíme se hlavně o to, aby se holky neustále zlepšovaly. Pracujeme na jejich fyzičce, cvičíme různé gymnastické prvky, pilujeme techniku s hůlkou… Pokud letos sólová vystoupení nebudou, tak si některá z nich holky schovají na příští rok. A skupinové choreografie bychom chtěly nacvičit úplně nové.