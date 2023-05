Hráči jsou v celkovém hodnocení rozděleni podle věku do čtyř mužských a dvou dámských kategorií. Celkem je na programu 18 turnajů v Čechách a Rakousku, každému hráči je pak do celkového hodnocení započítáváno 13 nejepších výsledků ve hře na stablefordové body. Vypsána je i soutěž družstev dle klubové příslušnosti hráčů.

V jednotlivých turnajích soutěží ženy v jedné společné kategorii, muži jsou pak dle věku rozděleni tak, aby byl ve všech kategoriích přibližně stejný počet hráčů.

Výsledky:

Pyšely - Muži do 62 let: 1. Z. Hroneš (Kestřany) 42 bodů, 2. K. Rod 41, 3. P. Slováček (oba Pyšely) 40. Muži 63 - 70 let: 1. J. Rys (Mnich (38), 2. J. Vojtíšek (Stará Boleslav) 36, 3. J. Bruner (Bechyně) 35. Muži od 71 let: 1. F. Fidler (Čertovo Břemeno) 36, 2. M. Bouček (Kestřany) 35, 3. P. Podlaha (Hluboká) 33. Ženy: 1. V. Kernová (Mnich) 38, 2. J. Truhlářová (Jihlava) 37, 3. M. Vespalcová (Pyely) 36. Brutto společná: 1. V. Klečka 28, 2. M. Zanáška (oba Pyšely) 27, 3. P. Čapek (H. Brod) 27.

Český Krumlov - Muži do 63 let: 1. V. Šána (Č. Krumlov) 37, 2. D. Šebestík (Hluboká) 31, 3. P. Klimeš (Kestřany) 29. Muži 64 - 70 let: 1. V. Kabát (Kestřany) 33, 2. M. Trojan (Telč) 33, 3. Z. Zunt (Kestřany) 32. Muži od 71 let: 1. L. Červinka (Hluboká) 34, 2. K. Fürst (Telč) 31, 3. P. Podlaha 30. Ženy: 1. L. Nousková (Kestřany) 30, 2. M. Adamová (Pyšely) 29, 3. J. Jandová (Č. Krumlov) 29. Brutto společná: 1. V. Český (Kestřany) 23, 2. J. Škopek 23, 3. F. Mikeš (oba Mnich) 22.

Průběžné celkové pořadí:

Muži do 62 let: 1. Z. Hroneš 71, 2. D. Šebestík 67, 3. P. Brůžek (ČGK) 65.

Muži 63 - 68 let: 1. J. Bašta (Mnich) 64, 2. F. Mikeš 63, 3. J. Bruner 63.

Muži 69 - 72 let: 1. V. Kabát 63, 2. J. Roubín (Č. Krumlov) 58, 3. W. Jenšík (Jihlava) 53.

Muži nad 72 let: 1. P. Podlaha 63, 2. K. Fürst 62, 3. M. Žižák (Mnich) 58.

Ženy do 66 let: 1. L. Nousková 65, 2. J. Mašková (Hluboká) 58, 3. E. Roubínová (Č. Krumlov) 53.

Ženy nad 66 let: 1. A. Ostrejšová (Podbořánky) 51, 2. B. Benešová (Bechyně) 49, 3. V. Andělová (Kestřany) 42.

Brutto společná: 1. F. Mikeš 47, 2. J. Škopek 45, 3. V. Český 45.

Družstva: 1. Kestřany 257, 2. Mnich 248, 3. Hluboká 240, 4. Č. Krumlov 229.