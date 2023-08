/FOTOGALERIE, VIDEO/ Třináctý podnik osmnáctidílného seriálu Santal Jihočeské golf senior tour pokračoval na rakouských hřištích, tentokrát v St. Oswaldu. Turnaj byl přeložen ze začátku srpna, kdy byly hlášeny bouřky.

Santal Jč. senior tour St. Oswald. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Před čtrnácti dny golfisty trápilo na hřišti v Hauhgschlahu špatné počasí a podmáčené hřiště. Nyní zase panovalo úmorné vedro. Podle výsledků se s ním hráči vyrovnali velice dobře.

Turnaj byl znovu rozdělen do tří mužských věkových kategorií a jedné ženské, přičemž se hrálo na stablefordové body. Společně pak všichni hráli i na brutto body (sem se počítají bogey a lepší výsledky).

V celkovém hodnocení se v Santal Jihočeské golf senior tour počítá každému hráči třináct nejlepších výsledků. Odehráno je třináct turnajů, ale hodnceno jich bylo pouze dvanáct, když ten v Hluboké nad Vltavou předčasně ukončila silná bouřka. Průběžné pořadí je tak prozatím trochu zkreslené nestejným počtem odehraných turnajů jednotlivých hráčů a bude se měnit ve chvíli, kdy se dostanou na třináct turnajů.

Výsledky ze St. Oswaldu:

Muži do 62 let: 1. M. Bém (Telč) 38 bodů, 2. J. Postupa (HoSPORT) 37, 3. T. Podroužek (Pyšely) 37, 4. V. Klíma (Č. Krumlov) 36, 5. P. Zeman (Kestřany) 36.¨

Muži 63 - 68 let: 1. J. Bruner (Bechyně) 38, 2. J. Bašta (Mnich) 35, 3. V. Český (Kestřany) 35, 4. R. Klacek (Hluboká) 33, 5. P. Holý (Kestřany) 31.

Muži od 69 let: 1. V. Kabát 41, 2. M. Šatava (oba Kestřany) 36, 3. P. Josek (ČGK) 35, 4. P. Hejč (Telč) 34, 5. W. Jenšík (Jihlava) 34.

Ženy: 1. J. Jandová (Č. Krumlov) 41, 2. I. Švecová (Hluboká) 33, 3. J. Schrenková (Kestřany) 32, 4. D. Šragová (Hluboká) 31, 5. R. Skronská) Č. Břemeno) 31.

Brutto rány: 1. V. Kabát 26, 2. J. Škpek (Mnich) 25, 3. V. Český 24, 4. P. Zeman 23, 5. J. Bruner 22.

Průběžné pořadí:

Muži do 62 let: 1. Z. Hroneš (Kestřany) 389, 2. V. Klíma 381, 3. J. Škopek 375, 4. M. Staněk (Pyšely) 349, 5. D. Šebestík (Hluboká) 326.

Muži 63 - 68 let: 1. J. Bašta 403, 2. P. Holý 362, 3. F. Mikeš (Mnich) 358, 4. V. Český 337, 5. J. Chlapec (Hluboká) 331.

Muži 69 - 72 let: 1. V. Kabát 397, 2. T. Burian (Č. Krumlov) 381, 3. W. Jenšík 374, 4. Z. Zunt (Kestřany) 351, 5. J. Roubín (Č. Krumlov) 326.

Muži od 73 let: 1. M. Žižák (Mnich) 383, 2. K. Pražák (Hluboká) 331, 3. L. Řeháček (Mnich) 295, 4. P. Krček (Hluboká) 268, 5. T. Sochor (Bechyně) 266.

Ženy do 66 let: 1. J. Škopková (Hluboká) 340, 2. E. Roubínová (Č. Krumlov) 334, 3. L. Nousková (Kestřany) 309, 4. J. Jandová 302, 5. D. Šragová 298.

Ženy od 67 let: 1. J. Šárová 354, 2. V. Burianová (obě Hluboká) 286, 3. V. Anděová 286, 4. Z. Šatavová (obě Kestřany) 285, 5. A. Ostrejšová (Podbořánky) 279.

Brutto body: 1. J. Škopek 273, 2. F. Mikeš 245, 3. V. Kabát 239, 4. V. Český 239, 5. P. Holý 198.

Další turnaj je na programu opět v Rakousku, tentokrát na hřišti GC Weitra.