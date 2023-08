/FOTOGALERIE/ Dvanáctým turnajem, který uzavřel druhou třetinu celého seriálu, pokračovala Santal Jihočeská golf senior tour. Tentokrát se osmdesátka hráčů představila na Čertově Břemeni.

Santal Jihočeská senior golf tour pokračovala turnajem na Čertově Břemeni. | Foto: Rudolf Klacek

Před týdnem na hřišti v rakouském Haugschlagu lilo jako z konve a hřiště bylo podmáčené, tentokrát na Čertově Břemeni pražilo slunce, a tak členité hřiště, kdy je to stále nahoru a dolu, dalo golfistům pořádně zabrat.

Jako tradičně byly vypsány tři věkové kategorie mužů a jedna žen na stablefordové body a společná soutěž na brutto body (počítají se pouze bogey a lepší výsledky). Hráčům se většinou dařilo a výsledky turnaje na Čertově Břemeni se tak promítly i do posunů v celkovém pořadí.

Připomeňme, že se z osmnácti vypsaných turnajů hodnotí hráčům vždy třináct nejlepších výsledků na stablefordové body. Odehráno je dvanáct turnajů, ale jen jedenáct hodnocených, když se na Hluboké nedohrálo kvůli silným bouřkám. Aktuální pořadí soutěže je tak trochu zkreslené nestejným počtem odehraných turnajů jednotlivých hráčů. Tím, jak se dostanou na metu třinácti odehraných turnajů, se může pořadí výrazně měnit.

Výsledky z Čertova Břemene:

Muži do 63 let: 1. D. Šebestík 44 bodů, 2. L. Mathé (oba Hluboká) 41, 3. T. Novotný (Č. břemeno) 39, 4. V. Klíma (Č. Krumlov) 37, 5. P. Vaculčiak (Ringhofer) 35.

Muži 64 - 70 let: 1. W. Jenšík (Jihlava) 38, 2. I. Machovec 38, 3. V. Kabát 37, 4. Z. Zunt (všichni Kestřany) 35, 5. P. Pěkný (Hluboká) 34.

Muži od 71 let: 1. K. Pražák (Hluboká) 36, 2. V. Klepal (Albatross) 36, 3. F. Malý (Praha) 35, 4. V. Hnátek (Mnich) 34, 5. J. Zídek (Č. Břemeno) 33.

Ženy: 1. V. Andělová (Kestřany) 38, 2. V. Burianová 36, 3. J. Mašková 35, 4. J. Šárová 32, 5. J. Škopková (všechny Hluboká) 32.

Brutto body: 1. P. Vaculčiak 27, 2. T. Novotný 26, 3. J. Škopek (Mnich) 26, 4. D. Šebestík 26, 5. V. Klepal 24.

Pořadí seriálu po 12 turnajích:

Muži do 62 let: 1. Z. Hroneš (Kestřany) 357, 2. V. Klíma 345, 3. J. Škopek 341, 4. M. Staněk (Pyšely) 321, 5. M. Lašek (Kestřany) 293.

Muži 63 - 68 let: 1. J. Bašta 368, 2. F. Mikeš (oba Mnich) 333, 3. P. Holý (Kestřany) 331, 4. V. Jantač (Č. Krumlov) 303, 5. V. Český (Kestřany) 302.

Muži 69 - 72 let: 1. V. Kabát (Kestřany) 356, 2. T. Burian (Č. Krumlov) 348, 3. W. Jenšík 340, 4. Z. Zunt 317, 5. J. Roubín (Č. Krumlov) 298.

Muži od 73 let: 1. M. Žižák (Mnich) 350, 2. K. Pražák 301, 3. L. Řeháček (Mnich) 268, 4. T. Sochor (Bechyně) 266, 5. J. Zídek 249.

Ženy do 66 let: 1. J. Škopková 313, 2. E. Roubínová (Č. Krumlov) 303, 3. L. Nousková (Kestřany) 280, 4. D. Šragová (Hluboká) 267, 5. J. Mašková 266.

Ženy od 67 let: 1. J. Šárová 326, 2. A. Ostrejšová (Podbořánky) 279, 3. V. Burianová 264, 4. V. Andělová 261, 5. Z. Šatavová (Kestřany) 259.

Brutto body společná: 1. J. Škopek 248, 2. F. Mikeš 230, 3. V. Kabát 213, 4. V. Český 204, 5. P. Holý 179.

Další turnaj se hraje v úterý 22. srpna na hřišti v rakouském St. Oswaldu.