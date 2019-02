Bad Goisern - Populární závod na horských kolech Salzkammergut trophy 2016 přilákal v sobotu za nádherného počasí 4000 sportovců. Zhruba 300 jich dorazilo z České republiky.

Populární závod na horských kolech Salzkammergut trophy 2015 přilákal v sobotu za nádherného počasí 4000 sportovců. Zhruba 300 jich dorazilo z České republiky. "Celkem tu jsou závodníci ze 44 zemí," napočítali pořadatelé. Závod je partnerskou akcí oblíbeného seriálu Kolo pro život. "Já jsem tady poprvé. Moc nevím, co mě čeká," vyprávěl Martin Strnad ze Strakonic. "Hned po začátku je to do kopce, pak z kopce, pak zase do kopce, ty výjezdy jsou tu docela výživné," popisoval. Nejdelší trasa závodu měřila 211 kilometrů. Na tu se odvážlivci vydali už v 5 hodin ráno. S jakou motivací se postavil na start Martin Strnad ze Strakonic? "Já jedu padesátikilometrovou trať, z mého pohledu je to je jen pro legraci, nejsem žádný profesionál. Já si jedu celý den krásně užít a udělat si žízeň," doplnil strakonický sportovec s úsměvem.