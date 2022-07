Hlavní kubatura měla velice dramatický průběh. První jízdu vyhrál současný zřejmě nejlepší český pilot Dušan Drdaj před Venezuelanem Locurciem. Ten si ale v závěru jízdy poranil ruku a do druhé rozjížďky už nastoupit nemohl.

Plch neprožíval zrovna nejšťastnější závodní víkend. Po vítězství v kvalifikaci naposledy doma v Kaplici byl tentokrát v souboji s časem až devátý. „Vešlo se nás pět do necelé půl vteřiny, což jsou skutečně miniaturní rozdíly, takže jsem si z toho nedělal hlavu,“ mávne rukou jezdec z Netřebic.

Osmé místo z první finálové jízdy nakonec bral. I vzhledem k tomu, že mu nevyšel start a cílem prvního kola projížděl až jako patnáctý. „Zkažený start, to už je taková moje klasika,“ pokrčí zklamaně rameny. „Po první zatáčce jsem byl úplně vzadu. Pak jsem se venkem přece jen protáhl trochu dopředu,“ dodá k průběhu závodu.

Trať v Kramolíně je skutečně extrémně rychlá. „Klíčem k úspěchu je na ní dobrý start,“ má jasno. „První rozjížďku jsem v rámci možností hlavně dojel ve zdraví,“ řekl k osmému místu.

Západočeská trať je v našich podmínkách skutečně nezvykle rychlá. „V Kramolíně jsem si byl předtím jen jednou zatrénovat, ale to bylo sucho a dráha byla úplně tvrdá. Nebyla tak rozbitá, takže to bylo něco úplně jiného než při závodech. Jinak jsem zde nikdy nebyl,“ říká.

Především dlouhý sjezd kolem lesa, na kterém jezdci naberou velkou rychlost, působí velice nebezpečně. „Tam mám velké rezervy. Z toho sjezdu mám prostě respekt,“ nijak neskrýval.

Právě tento úsek se mu stal ve druhé finálové jízdě osudným. Tentokrát sice velmi dobře odstartoval, dlouho jezdil pátý, ale v závěru přišel pád právě na obávaném padáku dolů. „Po druhém odskoku se mi v dírách zavřela řidítka a letěl jsem až do zatáčky dole,“ popisuje svůj karambol, ze kterého vyvázl silně potlučený, ale snad bez nějaké zlomeniny.

Přesto závod nevzdal, a ač pořádně pomlácený, dojel si alespoň pro čtyři bodíky za sedmnácté místo. Celkově skončil v závodě dvanáctý, v průběžné klasifikaci šampionátu je šestý. „Tahle druhá jízda z Kramolína tam samozřejmě chybí, ale jinak to není špatné,“ skromně připustí pilot jihočeského týmu Promoto Husqvarna Racing.

Pro druhou polovinu sezony by chtěl minimálně šestou pozici udržet. „Kdyby to bylo ještě lepší, tak bych byl samozřejmě rád. Ale také vím, že to bude těžké. Hlavně chci však sezonu dokončit ve zdraví,“ zdůrazní.

Pomalu se rozjíždí rovněž matador Martin Michek (34 let), jenž se vedle motokrosu úspěšně věnuje také dálkovým soutěžím. V první jízdě byl devátý hned za Plchem. „Tempo jsem špatné neměl, ale v závěru jízdy mi úplně ztvrdly ruce,“ kroutil hlavou.

Ve druhé rozjížďce lépe odstartoval a cílem projel očividně spokojený šestý. Celkově skončil osmý a v průběžné klasifikaci už je dokonce pátý. Poprvé se letos postavil na start mistrovství republiky také další Jihočech Martin Finěk a dojel celkově patnáctý.

Vítězem mimořádně dramatického závodu kubatury MX1 se stal Dušan Drdaj před Martinem Krčem a Slovákem Pavolem Repčákem.

Třídu MX2 ovládl zcela suverénně další slovenský pilot Tomáš Kohút před stálým účastníkem mistrovství světa Jakubem Terešákem. Mezi veterány kraloval jako už tradičně Petr Bartoš, Jihočech Zdeněk Blábolil bral opět čtvrté místo.

Výsledky

MX1 – I. jízda: 1. Drdaj, 2. Locurcio, 3. Repčák, 4. Jošt (oba SR), 5. Krč, 6. Smola, 7. Weschta, 8. Plch, 9. Michek, 15. Finěk. II. jízda: 1. Krč, 2. Kratzer (Rak.), 3. Repčák, 4. Drdaj, 5. Dvořáček, 6. Michek, 7. Weschta, 8. Smo1a, 12. Finěk, 17. Plch. Celkově: 1. Drdaj 43, 2. Krč 41, 3. Repčák 40, 8. Michek 27, 12. Plch 17, 15. Finěk 15. Stav MR: 1. Repčák 112, 2. Krč 104, 3. Drdaj 101, 4. Nagl (Něm.) 100, 5. Michek 76, 6. Plch 73.

MX2: 1. T. Kohút (SR) 50, 2. Terešák 44, 3. Wagenknecht 36, 4. Venhoda 35, 5. Dušek 35. Stav MR: 1. Dušek 124, 2. Wagenknecht 116, 3. Venhoda 111, 4. T. Kohút 100, 5. Mandys 92.

Veteráni: 1. Bartoš 50, 2. Votroubek 42, 3. Žerava 42, 4. Blábolil 36, 7. Horský 27, 11. Froněk 21. Stav MR: 1. Bartoš 150, 2. Žerava 130, 3. Votroubek 122, 5. Blábolil 88, 7. Horský 73, 10. Froněk 58.

85 ccm: 1. Novák 43, 2. Zahradník 43, 3. Widerwill 40, 5. Hruška 32, 6. Masarczyk (Pol., oba Motosport Chýnov) 28. Stav MR: 1. Novák 243, 2. Červenka 214, 3. Pojar 190, 5. Hruška 140.