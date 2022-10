Na páté místo se poprvé posunul po srpnovém závodě v Pacově, kde skončil dvakrát pátý. Pacovskému závodu předcházel silný liják, který pořádně poznamenal jinak výborně připravenou trať. „Všichni se z toho stresovali, ale mně to po závodě v Petrovicích, kde bylo bezedné bahno, ani nijak nevadilo. Pacov je hodně rychlá trať, což mi za optimálních podmínek moc nevyhovuje. Byl jsem radši, že byla trať techničtější a pomalejší,“ připustil. „Na druhou stranu byla vyjetá jenom jedna ideální kolej, která byla hodně rozbitá. Ale mně se to líbilo, že to nebylo tak rychlé, jako bývá Pacov normálně,“ připomíná svůj do té doby nejlepší závod.