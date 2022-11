ROUVY podporuje cyklistiku dlouhodobě, na různých úrovních a v mnoha směrech dává šanci růst i nadějným talentům. Jedním z hlavní projektů je ROUVY Specialized Cycling Team, v rámci něhož - jako generální sponzor týmu - nyní oznamuje nové tváře. Novou členkou se stává Adéla Holubová, mistryně ČR do 23 let a velká naděje pro příští OH, a také zkušený závodník Jan Vastl.

UCI MTB Team ROUVY Specialized je nejdéle fungující UCI Team v České republice a úzce spolupracuje se sportovním gymnáziem ve Vimperku. Zde vyrůstá další generace závodníků, kteří mají v budoucnu šanci se za pomoci UCI Teamu prosadit i v mezinárodním měřítku. A připravuje také řadu zajímavých akcí na příští rok.

"Máme velkou radost nejen z toho, že můžeme posouvat mladé a nadějné talenty blíže ke světovým úspěchům a pomáhat ke sportovní slávě i naší krásné zemi, ale i z toho, že nabízíme cyklistům všech úrovní možnost užít si s těmi nejlepšími domácími i světovými legendami vyjížďky, tréninky i závody v překrásných místech celého světa - a to přímo z pohodlí svých domovů, aniž by museli nutně utrácet za letenky," říká Petr Samek, spoluzakladatel a generální ředitel ROUVY.

Tisková konference ROUVY Specialize Cycling teamu. Foto: Zdeněk FormánekZdroj: Deník/ RedakceKromě nováčka Adély Holubové, mistryně ČR XCO U23 a naděje pro OH 2024 a staronového člena týmu Jana Vastla, který stále patří do širšího okruhu kandidátů na nominaci na OH 2024, v týmu dále pokračují Zuzana Šafářová (reprezentantka ČR), Jan Sáska (širší nominace na OH 2024, reprezentant ČR) a Nela Viktorová (první rok v kategorii U23, reprezentatka ČR). Juniorský tým pak tvoří studenti sportovního gymnázia ve Vimperku a nezapomíná se ani na výchovu nejmladších ročníků, ti mohou sportovat v tréninkovém centru dětí a mládeže. Realizační tým pokračuje ve složení Jiří Lutovský, Jakub Kadlec, Jan Jedlička a Tomáš Král.

Hlavní náplní UCI MTB Teamu bude kompletní světový pohár horských kol 2023, který pro příští rok obohatí i disciplína shortracku v kategorii U 23. To je další šance pro členy týmu na přední umístění ve světové soutěži. Juniorské týmové naděje pak budou startovat v Juniorské světové sérii, která je součástí některých vybraných světových pohárů a závodů v kategorii High class.

Team ROUVY Specialized je součástí Bike klubu Vimperk a příští rok odstartuje svou již 23. sezonu. A chystá opět celou řadu akcí:

- Na květnový víkend 20. - 21. připravuje tým jeden ze závodů Českého poháru horských kol v Lyžařském areálu na Zadově, který se konečně podařilo zařadit do nejvyšší kategorie tzv. HC - High class. Díky tomu je očekávána velká mezinárodní účast.

- Další mezinárodní závod, zařazen v kategorii C2, pak bude pořádat 17. září 2023 pod názvem ROUVY Velká cena Vimperka ve sportovním areálu Vodník u Vimperka.

- ROUVY nezapomíná ani na nejmladší závodníky a každoročně v letních měsících organizuje sportovní kemp pro děti a mládež, kde se potkává vždy okolo 80 mladých cyklistických závodníků ve věku 10 až 15 let.

Autor: Patricie Šedivá