České Budějovce – Volejbalisty Jihostroje čeká v sobotu od 18.30 zápas v Brně. Zápas bude mít zcela jistě zvláštní atmosféru. Jihostroj třikrát za sebou ztratil body. Ve Zlíně prohrál 1:3, doma s Ostravou 0:3, v Praze sice zvítězil, ale až v pěti setech.

Robert Mifka (vlevo) s redaktorem Deníku Kamilem Jášou. | Foto: Jan Škrle

Brno sáhlo v rozjeté sezoně k hodně netradičnímu kroku. Vedení klubu své dva nejlepší hráče poslalo do B týmu, kde se pokusí vyhrát první ligu. Proti Jihostroji by tak svěřenci trenéra Ondřeje Marka měli nastoupit bez Bouly a Hrazdiry…



V Deníku se s manažerem Jihostroje Robertem Mifkou vracíme k uplynulým třem čtvrtinám české Uniqa extraligy. V ní měla soutěž jednoznačného lídra: Jihostroj.



Abychom matematicky završili uplynulé období, po třech čtvrtinách byl Jihostroj první, na kontě měl jedinou porážku. Diváci byli nadšeni z herního projevu, vy jste byl také spokojený?



Při pohledu na extraligovou tabulku po třech čtvrtinách musí být hodnocení pozitivní. Myslím, že se nám letos podařilo poskládat kvalitní a hlavně vyrovnaný kádr. Funguje dobře po herní i po lidské stránce, která je neméně důležitá.



Vnímáte ohlasy fanoušků, kterým se výkony v prvních třech čtvrtinách líbily?

Tým hrál dobře právě za výrazné pomoci našich fanoušků. V té době jsme dokázali udržet domácí neporazitelnost a věřím, že domácí prostředí bude naší velkou zbraní i do další části soutěže.



Všechno se podle vás dařilo na sto procent?

Abych jen nechválil, měli jsme trochu zodpovědněji a s větší koncentrací přistupovat k venkovním zápasům, kde se nemůžeme spolehnout na domácí prostředí.



Který zápas se podle vás povedl nejvíc, který nejméně?

Osobně nejraději vzpomínám na vyhraný domácí zápas v nabité hale proti úřadujícím mistrům z Karlovarska, kterému jistě dodala kouzlo i předvánoční atmosféra. Nejméně se pak v mých očích povedlo utkání ve Zlíně, kde jsme zůstali výkonem hodně za očekáváním.



Nezůstal trochu za očekáváním také Australan Staples?

Lhal bych, kdybych řekl, že ne a myslím, že i Max od sebe očekává víc, než byl zatím schopen předvést. K týmu se připojil až koncem září po skončení mistrovství světa, kde předváděl velmi dobré výkony. Vstoupil tedy do finální přípravy týmu jen pár dnů před prvním extraligovým zápasem.



Limituje ho zdraví?

Teď ne, ale brzy po příjezdu se u něj projevilo drobné zranění zad. Pak se dostal do dobré formy Jirka Kraffer…

…a to Staplese přibrzdilo?

Hlavně hráli dobře i ostatní naši smečaři a do takto rozjetého vlaku není jednoduché naskočit. I s takovou situací si ale profesionál musí umět poradit. Osobně stále věřím, že Max má potenciál být do náročných zápasů play off pro náš tým důležitým hráčem. Tuto pozici si však musí vybojovat on sám.



Pohled do týmů extraligy napovídá, že výrazně posiluje Karlovarsko, může to být zásadní pro play off?

Nejen Karlovarsko, které koupilo polského smečaře. Posiluje třeba i Kladno, které na post univerzála angažovalo bývalého vynikajícího ruského reprezentanta.



Jsou to pro zmiňované týmy důležité zásahy do sestavy?

Samozřejmě, že nová posila může družstvo nakopnout, ale stejně tak nemusí takový zásah do sehraného týmu v rozjeté sezoně vždy zafungovat. My máme kádr ucelený. Nepotřebujeme se soustředit na soupeře, ale hlavně sami na sebe.



Jihostroj navštěvuje průměrně 1000 diváků na každý zápas. Dokonce i na zápasy s papírově slabšími byla plná hala, co tomu říkáte?

Máme z toho všichni radost. Velký podíl na tom mají sami hráči, kteří letos předvádějí bojovný, atraktivní volejbal a ten se fanouškům musí líbit. Doufám, že si jejich přízeň zachováváme také do posledního domácího zápasu základní části, i když se nám duel s Ostravou vůbec nepovedl, a hlavně do blížícího se play off. Rád bych tímto využil příležitost a pozval všechny fanoušky na náš poslední domácí zápas, který odehrajeme až druhého března od sedmnácti hodin proti týmu z Ústí nad Labem.



Jihostroj ztratil body třikrát za sebou. Už v Od. Vodě, kde ještě vyhrál 3:1, se vytratila převaha z předchozích zápasů, přesto zápas po velkém boji zachránil, ve Zlíně dokonce prohrál, s Ostravou doma nezískal ani set a trápil se i v Praze, nepřichází mírný pokles formy?

Ano, už zápas v Odoleně Vodě naznačil, že si drobná přestávka přes svátky a na ni navazující rychlý sled několika zápasů s tréninkovým mankem vybraly svou daň. Já věřím, že prohra ve Zlíně a doma s Ostravou pro nás byly v první řadě poučením. Musíme jít do každého zápasu nejen fyzicky, ale hlavně psychicky maximálně připravení a koncentrovaní. Tím víc to platí, když hrajeme venku. Jsem přesvědčený, že nás klopýtnutí opět nastartuje. Zkušený tým na to máme dost.



Nemůže se na atmosféře v týmu a třeba také na klidu pro trénink volejbalistů projevit nekonečný kolotoč úvah o budoucnosti Sportovní haly?

Pro atmosféru v týmu vždy bylo, je a bude zásadní to, jestli se vyhrává, nebo prohrává. To je pro sportovce zásadní. O budoucnosti haly určitě v naší šatně sem tam nějaké slovo padne, ale všem hráčům jde primárně o to, aby dělali co nejlépe svoji práci. Tou je předvádět co nejlepší volejbal.



Deník připravuje pro páteční vydání stranu s názory jihočeských osobností. Některé jsou pro, jiné proti demolici současné haly. Jaký je váš názor? Volejbalisté bývají často označováni za ty, kteří si chtějí postavit halu pouze pro sebe…Je jasné, a je to tak v pořádku, že projekt takového rozměru bude mít vždy své příznivce a odpůrce a že bude vyvolávat veliké emoce.

Vás ale „nekonečné“ diskutování o budoucnosti projektu netrápí?

Já osobně mám spíš problém s tím, že věcnou argumentaci momentálně stále více střídají laciné populistické proklamace. Pokud člověka téma zajímá a chce se k němu zodpovědně postavit, je především potřeba znát fakta a dělat soudy až na jejich základě a ne například spontánně na ulici s předloženým archem podpisového papíru a propiskou pod nosem.



A váš osobní názor na halu?

Faktem je, že ta současná je zastaralá, s některými částmi v havarijním stavu a rozhodně nevyhovuje potřebám jakékoli, byť jen trochu větší moderní akce pro veřejnost. Faktem je, že její zásadnější rekonstrukce nepřichází ze statického, technického i bezpečnostního hlediska v úvahu a radikální řešení tedy můžeme maximálně o pár let odložit, ale stejně se k němu budeme muset vrátit.



A váš pohled na projekt multifunkčního centra?

Nový projekt, který počítá s výstavbou dvou k sobě přilehlých moderních hal, se někomu může a někomu nemusí líbit, ale každý, kdo si ho prostudoval, musí uznat, že je kvalitně a zodpovědně zpracovaný. Nejde tedy rozhodně o nějakou předraženou rychlokvašku šitou horkou jehlou, jak někteří tvrdí. Faktem je také to, že na projekt bylo vydáno stavební povolení, prošel radou i zastupitelstvem města, rozhodli o něm tedy legálně a legitimně námi zvolení politici.



Souhlasíte s názorem, že sportovišť potřebuje jihočeská metropole co nejvíc? Čím ví jich bude, tím lépe?

Ano. A právě v tomto případě by místo jedné vyrostly dvě haly. Faktem je i to, že sportovní kluby v Českých Budějovicích potřebují nutně více prostoru pro svou činnost a do dvou velkých hal se zkrátka vejde dvakrát tolik sportovců než do jedné, to myslím není složitá matematika. Obecně jsem toho názoru, že by se v našem městě mělo začít hlavně budovat a ne o tom pouze bezvýsledně debatovat. To se samozřejmě netýká jen projektu haly. Zastavit plánovanou výstavbu těsně před její realizací nepřinese sportovcům ani městu a jeho občanům vůbec nic pozitivního a dost možná budeme všichni na novou halu čekat dalších mnoho let.



A co říkáte hlasům, které tvrdí, že záměrem klubu je postavit halu pouze pro Jihostroj. Že je v plánu vyjít vstříc pouze volejbalistům?

Halu nestaví volejbalisté, ale město. Stačí se podívat do nachystaného projektu, ze kterého je naprosto jasně patrné, že hala není navržena pouze pro volejbalisty, ale pro mnoho dalších sportů a společenských akcí. Na druhou stranu myslím, že dlouhodobě důstojně reprezentujeme naše město a celý Jihočeský kraj. Nevidím důvod, proč bychom se snad měli stydět za to, že z pozice devítinásobného extraligového mistra a účastníka evropských pohárů toužíme po

tom, abychom mohli trénovat a hrát v hale, která bude odpovídat standardům dnešní doby a ve které budeme schopni fanouškům nabídnout důstojné prostředí a kvalitní sportovně společenský zážitek.