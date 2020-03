„Situace v Paříži je obdobná jako v České republice. Celý sportovní svět se zastavil kvůli koronaviru a pro mě jako profesionálního sportovce to není příjemné. Minulý týden nám bylo z klubu oznámeno, že se soutěž pozastavuje zatím do 5. dubna a také to, že se pozastavují tréninkové jednotky v halách, posilovnách a že se nesmíme setkávat na společných trénincích.“

„Toto mělo platit týden, ale nyní je situace zase úplně jiná. Vyvinulo se to jako v podstatě v celé Evropě. Uzavřeny jsou restaurace, kavárny, posilovny a všechna místa, kde by se veřejnost mohla setkávat. Francie následuje kroky České republiky. Troufnu si říct, že Česko je v opatřeních napřed. Ve Francii je nyní vyhlášená karanténa a ven můžeme jen s vyplněným oficiálním formulářem, kde je nutné vypsat také účel, za kterým člověk vychází. Tímto formulářem se lidé ve Francii musí prokazovat policistům.“

„Francie už dohání v opatřeních deficit, který měla. Česko začalo podle mne brzy a včas, protože se zamezí dalším onemocněním a jistě se zachránilo i několik životů. Francie teď razantně přitvrdila. My jsme nyní zavření na bytech, není nám vůbec doporučováno vycházet ven, nesmíme se scházet se spoluhráčkami. Vyčkáváme, co situace přinese dál.“

„Z klubu nám chodí individuální plány s apelem, že se opravdu nemáme scházet ve skupinkách někde venku. Každý musí trénovat sám, nejlépe doma. Jde o kardio cvičení, posilování vlastní vahou a klasická udržovací cvičení. Já mám na bytě rotoped, takže mám možnost jezdit a snažím se vše plnit nejlépe, jak to v těchto podmínkách lze. Držím se v kondici, protože bych chtěla věřit tomu, že naše liga ještě není u konce. Přerušila se jen pár kol před play-off, které měl náš tým jisté. Mohli jsme mít dobrou výchozí pozici a hrát i o medaile. Nevypadá to však příliš pozitivně. Dozvěděla jsem se, že německá házenkářská liga žen byla ukončena a bojím se, že další ligy, včetně francouzské, budou následovat. Nikdo neví, jak to bude.“

„Sezona byla dobře rozjetá. Mě osobně se hrálo dobře, dařilo se mi. Samozřejmě mě aktuální situace mrzí. Mrzí mě, že nemůžeme hrát ani trénovat a dělat, co nás baví. Je to nepříjemné, omezuje nás to, ale musíme veškerá nařízení respektovat a dodržovat pravidla, aby bylo všechno co nejdříve zase v normálu.“

„Lidé z klubu jsou s námi stále v kontaktu. Ptají se nás, jak se máme, udržují komunikaci a dokonce nám nabídli, že kdyby současný stav přetrvával, můžeme odcestovat domů za rodinami. Teď jsme zavření v pařížském bytě. Může to trvat vyhlášených patnáct dní, ale také měsíce. Pokud bude liga ukončena a nám bude umožněno odcestovat, nejspíše toho i se spoluhráčkou Lucií Satrapovou využijeme. Budeme reagovat podle situace.“

„Přeji si, aby to co nejrychleji skončilo, vše se vrátilo do normálu, mohli jsme zase sportovat a všichni byli zdraví.“