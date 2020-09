Junior Filip Michálek byl čtvrtý na 5000 m, když časem 15:37,96 je letos v kraji třetím mužem. Junior Marek Strnad prohrál medaili na 800 m až v poslední dvoustovce – do té doby závod vedl (56,71 a 1:24,38 – poznamenejme, že krajský rekord jeho kategorie na šestistovku je už 23 let jen o 2,13 sekundy rychlejší). V cíli měl 1:54,83. V osobním rekordu 1:57,01 dokončil finále jako osmý Ondřej Gloza (18, Sok) – v kraji je jeho čas letos mezi muži druhým nejlepším. „Bramborovou“ medaili pro Včelnici získala i Nikola Ježková – po osobním rekordu 25,26 v rozběhu běžela ve finále juniorek 25,20, opravovala tedy nejlepší letošní jihočeské výkony. A další včelnická vizitka – 18letá Johana Šímová si ve finále na 400 překážek na 5. místě znovu zlepšila osobní rekord na 62,06, nejlepší jihočeský čas roku a šestý mezi ženami kraje všech dob. Ve finále byla z 18letých druhá. Osobní rekordy si přepisovali i vytrvalci. Výkon sezony v tyči žen zlepšila Pavla Buřičová (VS), sedmá v juniorkách se 290 cm.

Ze zbývajících výsledků: 3000 m 12. Anežka Gutwirthová 11:16,50 – třetí žena kraje, 16. Barbara Kostková (16) 11:24,73 – čtvrtá, 15. Ivan Brejška (všichni Sok) 9:20,65 – letos v kraji nejlepší dorostenec, 5000 m jun. 8. Ondřej Kohout (Chyšky) 15:57,74 – čtvrtý muž, koule dor. 15. Jitka Maršálková (Sok) 10,50, jun. 12. Alena Kvasničková (ČD) 10,34, 4. Marek Marvan (VS) 14,86, disk jun. 15. Kvasničková 27,86, dor. 13. Tereza Šedivá (VS) 29,17.

Přebor žactva: přes 50 sprintérek!

Krajský přebor družstev žactva ve Čtyřech Dvorech byl gigantickou soutěží – na 60 m startovalo 58 děvčat, na 150 m měly patnáct běhů… Soutěž vyhráli s převahou chlapci pořádajícího oddílu a děvčata Vodních staveb.

Z výsledků (tučně nejlepší výkony letos v kraji): 60 m Lukáš Vacek 7,82, Matěj Kupčík (oba ČD) 7,97, Lurdes Gloria Manuel (VS) 8,03, Nikola Musilová (13, NV) 8,11, Agáta Kümmelová (VS) 8,31, 150 m Vacek 18,48, Dominik Novotný 18,34, Jakub Skuček (oba VS) 18,64, Kupčík 19,06, Manuel 18,93, Musilová 19,11, Ema Šefránková (14, ČZ) 19,57, 800 m Matěj Moravec 2:22,11 a Tereza Řádová (oba JH) 2:33,69, 200 přek. Novotný 27,84, Skuček 28,16, Jan Hlaváč (Čéč) 29,92, Anna Borová (VS) 30,37, Kümmelová 31,87, Nela Šteierová (Sok) 32,27, 1500 přek. Jakub Strnad (NV) 4:57,49, Jakub Janda (14, Sok) 5:13,17, Eva Janošíková 6:33,16, výška Lukáš Kvasnička 164, Jakub Pfeferlr 164, Marek Kuba (všichni ČD) 161, René Steinke (13) 161, Kateřina Kolací (oba VS) 152, dálka Novotný 620, Vacek 593, Šefránková 494, Lenka Kollarová (Čéč) 494, Anna Fišerová (14, VS) 490, koule Žaneta Pivcová (JH) 12,07, Adam Czepiec (ČD) 12,36, mimo Libor Tupý (Be) 12,31, kladivo Tereza Šestáková (Čéč) 34,71, Jiří Samec (VS) 28,15, oštěp Michaela Plešáková (VS) 31,68, Barbora Kubánková (14, Sok) 29,09, Ondřej Nový (Čéč) 46,92, chůze Matěj Nejedlý (ČD) a Plešáková. Pořadí družstev: chlapci Čt. Dvory 208, Čéčova 129, VS Tábor 116, Sokol ČB 109 atd., děvčata VS 197, Sokol 89,5, Čt. Dvory 69,5, JH 42 atd.

Přebor družstev přípravek v J. Hradci: 60 m Matěj Jinšík (Sok) 9,01, Tony Votava (ČZ) 9,02, Jiří Trnka (Sok) 9,12, Laura Voldřichová (Sok) 8,72, Valentýna Machartová (JH) 9,03, Adéla Jirsová (ČZ) 9,08 (10 rozběhů děvčat), 150 m Trnka 21,73, Tomáš Nevěřil (VA) 22,14, Votava 22,22, Voldřichová 21,47, Sofie Janowiaková (Sok) 21,86, 600 m Nevěřil 1:51,80, Christian Teca Manuel (VS) 1:55,68, Janowiaková 1:49,01, Šimona Piskačová 1:53,14, Anastasia Bogdanova (obě Sok) 1:57,65, 50 přek. Nevěřil 9,32, Trnka 9,35, Ondřej Konfršt (Pí) 9,75, Tereza Čečková (ČD) 9,37, Michaela Nováková (NV) 9,28, Natálie Kovářová (JH) 9,35, 8x100 m Sokol 2:05,30, výška Konfršt 133, Simona Lomská (Čéč) 120, dálka Votava 400, Robin Přibyl (NV) 397, Jan Rozum (VS) 396, Voldřichová 420, Piskačová 408, Eliška Koutníková (Mil.) 397, míček Matěj Kovačík (Sok) 48,48, Přibyl 44,00, Pavlína Loudová (PT) 33,04, plný míč Jakub Markvart (Ves.) 10,47, Eliška Pitlíková (VS) 9,74, Veronika Klokočková (SKP) 9,71, Kristýna Mikšovská (Mill.) 9,35, družstva chlapci Sokol 88, ČZ 57, NV 45, Veselí 33 atd., děvčata Sokol 119, JH 51, ČZ 42, VS 37, atd.