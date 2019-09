Starý rekord držela v její kategorii Eva Jirmusová z Tábora se 604 cm z roku 1991. Terezka je v historické tabulce žen kraje třetí za rekordmankou Adélou Záhorovou (loni 648) a Annou Švecovou (Sokol) se 620 z roku 2012. Vlastní maximum překonala na Slavii o 20 centimetrů.

Babická vyhrála i 300 m překážek opět ve výborném čase 42,89 a s náskokem 1,31 sekundy. Dalších vítězství dosáhli Šimon Řehula na 1500 m se 4:06,54 (vyhrál o 7,5 s), Ivan Brejška na 3000 m se 9:24,01 (jen 15 setin za výkonem roku Jakuba Budila), Anežka Gutwirthová na 2000 m překážek se 7:35,88 a suverén Tomáš Kratochvíl v dálce se 732, s náskokem 44 centimetrů na oddílového kolegu Davida Jodla (688). Byl dále druhý ve výšce výkonem 191 a druhý v trojskoku, kde dal v premiéře 13,40, jen o centimetr méně, než má lídr tabulek mužů Marek Volf. Druzí byli také na překážkách Petr Bahenský (6:32,74) a Michala Veldová (8:07,49), třetí místo přidal na steeplu Petr Lukš (6:45,82). Z dalších výkonů: 200 m 9. Jodl 23,25, 13. Lukáš Svědínek 23,69, 400 m 14. Filip Holoubek 53,98, 3000 m 5. Benedikt Pánek (15) 10:14,35, 4x400 m 5. Sokol (Řehula, Bahenský, Brejška, Lukš) 3:39,77, výška 12. Tomáš Dřevikovský 172, 10. Karolína Mášková 151, dálka 9. Svědínek 610, 8. Mášková 514. Družstva – chlapci: Slavia 180, Dukla 120, Liberec 112, Kladno 106, Ústí 105,5, Sokol ČB 104, Jablonec 98 atd. (13 týmů), děvčata: 10. Sokol ČB 46.

Starší žactvo závodilo v přeboru družstev v Karlových Varech. Zaskvěl se Petr Svoboda (VS), který vyhrál 200 překážek ve svém vyrovnaném nejlepším letošním výkonu v kraji 26,73, dálku se 656 centimetry a byl třetí v tyči rovněž ve vyrovnaném osobním maximu 360. Zvítězit dokázali i Vojtěch Rodr v disku se 36,58 a Jan Stejskal v oštěpu v nejlepším výkonu roku v kraji 43,80. Z dalších výsledků: 60 m 2. L. G. Manuelová 8,03 – čtvrtá v kraji, 4. Julie Kovářová 8,13, 6. Lucie Bahenská 8,26 (r 8,16), 9. Kateřina Marušová 8,28 (8,23), 150 m 9. Dominik Novotný 18,62, 5. Kovářová 19,65, 9. Bahenská 19,89, 300 m 4. Lukáš Vacek 40,50, 3. Bahenská 42,94, 800 m 4. Tomáš Havelka 2:15,18, 5. Barbora Hejnová 2:26,95, 10. Michaela Rozmušová 2:33,52, 1500 m 3. L. G. Manuelová 5:23,79 – druhá žákyně, 3000 m 3. David Pikl 10:55,00, 100 přek. 3. Rodr 14,42, 8. Melanie Turková 16,27, 200 překážek 8. Jakub Skuček 29,95, 6. Turková 32,00, 9. Lucie Králová 32,50, 1500 přek. 6. Teodor Brcko 5:17,82 – třetí, 3. Barbara Kostková 6:01,75, 6. Tereza Buštová 6:05,29, 4x60 m 4. VS 32,09, 7. Sokol 32,89, výška 6. Milan Slavětínský 161, 7. Petra Chalupová 153, tyč 4. Rodr 320, 7. Michaela Plešáková 210, dálka 3. Chalupová 508, 6. Jitka Maršálková 504, disk 3. Maršálková 28,77, 6. Karolína Štěrbová 25,80, oštěp 5. Michaela Plešáková 34,65, 3000 m chůze 3. Matěj Nejedlý 19:41,16. Družstva – chlapci: 6. VS 72, 7. Čt. Dvory 62, děvčata 7. Sokol 84,33, 9. VS 62,23.