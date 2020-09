Jeden má dokonce punc krajského rekordu. 13letý René Steinke z VS Tábor (trenérka Monika Pincová) hodil svým jediným platným pokusem oštěpem 40,35 metru a o 216 cm zlepšil výkon Ondřeje Nového z Čéčovky z roku 2018.

Do čela letošních tabulek mladších žákyň ČR na 1500 m se postavila 13letá Adéla Štefanová z Lokomotivy Veselí nad Lužnicí časem 5:00,54. O 22 setin sekundy za ní je aktuálně druhá další jihočeská Adéla – Holubová ze Škody ČB.

Nejlepší letošní výkony v kraji v kategorii mladšího žactva zaznamenali dále Jonáš Böhm (Sokol) na 150 m 18,92, Filip Toul (ČD) na 1500 m 5:25,89, Nina Radová v dálce s 511 cm a 12letá oštěpařka Lucie Ježková (obě Sokol) výkonem 29,25 m. Z „dospěláků“ se do čela tabulek roku zapsal jen 18letý Dominik Gysel z Nové Včelnice, který v tyči už leta poráží otce Urse (letos 51 let, v hale v tomto roce 343) – osobní rekord si nyní na domácím stadionu vylepšil už na 410. Loni zdolal poprvé čtyři metry, letos 408 a 402.

Osobními zlepšeními potěšili dálkaři – 15letý Filip Svoboda (NV) dal 672 a je čtvrtým žákem kraje všech dob, 17letá Pavla Molíková (Mil.) skočila letos třetí výkon kraje 559. Ještě výš se posunula její oddílová kolegyně Kamila Kůtová (18) v kouli – se 11,20 je letos druhá. A ještě zajímavost – k programu krajského přeboru družstev dospělých si to mimo soutěž rozdalo jedenáct atletek-žaček z VS Tábor na 100 překážek a vítězná Anna Borová předvedla nejlepších letošních jihočeských 15,41. Druhá čtrnáctiletá Linda Marušová se s 15,62 dostala na třetí příčku.

Mistrovství ČR do 22 let o víkendu v Jablonci čeká i řadu Jihočechů. Přihlášeni jsou Tomáš Němejc, Jiří Polák (Sokol) na 100 i 200 m a na dvoustovku i Adam Bosák, dalšími jsou Ondřej Gloza na 800, Petr Lukš (oba Sok) na 1500, Jakub Budil (Písek) na 5000, Jan Krizan na 400 přek., Petr Bahenský na steeple, David Jodl v dálce, z žen pak Nela Nikodemová (všichni Sokol) na 100 přek., Johana Šímová (NV) na 400 přek., Lenka Pardamcová, Michala Veldová (obě Sok) a Veronika Piklová (ČD) na steeple, skokanky VS Tábor Alena Panovská a Adéla Záhorová, a startovní listinu doplňují vrhačky Čtyř Dvorů Alena Kvasničková (koule a disk) a Kateřina Žohová (oštěp).