Letošní ročník Historic Vltava Rallye a Rallye Šumava Klatovy se nezadržitelně blíží. Tradiční motoristický podnik, který projíždí i po silnicích Prachaticka a Strakonicka, se jede ve dnech 7. – 9. května.

Rallye Šumava se letos pojede bez divácké kulisy. | Foto: Vladislav Maschl

Bohužel nadále platí nařízení o zákazu přístupu diváků k tratím rychlostních zkoušek i do servisního areálu. Vedení soutěže proto naléhavě žádá fanoušky o pochopení nezbytnosti dodržování tohoto opatření. „Moc nás to mrzí, nicméně pokud příznivci rallysportu chtějí pomoci této disciplíně i nám při pořádání příštích ročníků, podaří se jim to tentokrát nejlépe tím, že zůstanou doma a budou naše klání sledovat na dálku,“ zdůrazňuje předseda organizačního výboru Jan Petrů.