/FOTOGALERIE/ Rozjezd domácí soutěžácké sezóny je na dohled, a tak na Klatovsku už přípravy Historic Vltava Rallye a Rallye Šumava Klatovy běží naplno. Konají se 21. – 23. dubna 2023.

31. Historic Vltava Rallye a 57. Rallye Šumava Klatovy se pojede ve dnech 21. - 23. dubna 2023. | Foto: Vladislav Maschl

Už jen pět týdnů chybí do víkendu 21. - 23. dubna 2023, kdy se na Klatovsku uskuteční 57. Rallye Šumava Klatovy i její rodná sestra, 31. Historic Vltava Rallye. Důležitým datem pro tyto soutěže je letos také 25. březen. „Jsme si vědomi toho, že doba je pro všechny zlá a náš sport není levný, i proto se závodní týmy pokoušejí mnohdy omezovat náklady. Dáváme jim tedy možnost něco ušetřit na startovném, bude se to týkat ale jen těch, kteří se stihnout přihlásit právě do zmíněného 25. března,“ říká předseda organizačního výboru obou soutěží Jan Petrů a hlásí další dobré zprávy: „Toto i další informace o naší soutěži se už závodníci i veřejnost mohou dozvědět z tzv. zvláštních ustanovení, které byly pro obě naše soutěže v tomto týdnu schváleny a jsou k dispozici na našich webových stránkách i na stránkách Autoklubu ČR. Samozřejmě už také přijímáme přihlášky a jsme zvědavi, jaká zajímavá jména od nás i z Evropy se k nám letos dostaví.“

Připomeňme, že 57. Rallye Šumava Klatovy je i letos zařazena jako druhý díl Mistrovství ČR, 31. Historic Vltava Rallye bude druhou zastávkou českého i evropského šampionátu historických vozů. Jejich program bude obdobný tomu loňskému, vybraní účastníci se nejprve ve čtvrtek představí fanouškům na klatovském náměstí Míru. Vlastní závodění začne v pátek odpoledne a zahájí ho historické vozy, které se budou prohánět po tratích dvou rychlostních zkoušek situovaných mezi městy Klatovy a Kdyně. Obě se pojedou dvakrát, páteční etapu rozpůlí kromě zastávky v servisní zóně také zápolení na Klatovském okruhu. Podobně jako loni se v pátek u Čínova vystřídají historické vozy s těmi soudobými, pro ně to bude ale v pátek jediný měřený úsek.

Sobota bude opět dnem, kdy ožijí kilometry rychlostních zkoušek nejvíce. Ranní ´zahřívací´ test čeká na účastníky obou soutěží opět na Klatovském okruhu, na něm i na všech dalších sobotních tratích pojedou nejprve účastníci ´Vltavy´, až po nich závodníci z Rallye Šumava Klatovy. Z okruhu se postupně všichni přesunou ke Sluhovu a na Keply, poslední erzeta sekce se bude konat nedaleko hraničního přechodu Svatá Kateřina. A odpoledne budou na závodníky čekat všechny tři rychlostní zkoušky ještě jednou, samozřejmě až po zastávce v servisní zóně v Janovicích nad Úhlavou. V cíli své dvanácté rychlostní zkoušky budou mít historické vozy splněno a budou moci přejet i slavnostní cílovou rampu, na vozy soudobé bude ještě čekat nedělní program. I ten bude završen rozdáváním cen na klatovském náměstí Míru, poháry si ale vyslouží jen ty posádky, které absolvují dvakrát dva průjezdy rychlostními zkouškami u Velhartic a Sobětic. Celkově bude mít trať každé ze soutěží přes 140 kilometrů rychlostních zkoušek.

Autor: Karel Špaček