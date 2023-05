Úřadující mistr republiky Jan Kopecký vyhrál jubilejní 50. ročník Rallye Český Krumlov a ovládl populární jihočeskou soutěž už poosmé.

Jan Kopecký vyjíždí na závěrečnou sekci Rallye Český Krumlov. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Jednačtyřicetiletý pilot si tak upevnil vedení v průběžném pořadí domácího seriálu. Jeho největší rival Václav Pech doplatil na technickou závadu a soutěž nedokončil.

Druhý skončil s velkou ztrátou více než pěti minut Aleš Jirásek, třetí místo obsadil Věroslav Cvrček. Oba jezdci ale zaznamenali nejlepší výsledky ve svých jezdeckých kariérách.

Kopecký stejně jako na předešlých dvou mistrovských soutěžích v této sezoně dlouho bojoval o vedení právě s Pechem, který jej letos už dvakrát porazil. Západočecha ale zastavily technické problémy v deváté rychlostní zkoušce, po nichž musel z prvního místa odstoupit. Na vině byla prasklá poloosa.

To byla pro průběh soutěže docela rána, protože souboj obou titánů českého rallye tradičně baví fanoušky. A to i přesto, že Václav Pech neboduje do mistrovství republiky, což je pro laickou veřejnost těžko pochopitelná věc.

Smůla favorita, Václav Pech odstoupil na Rallye Český Krumlov z prvního místa

„Škoda, že musel Vašek odstoupit, byl to mezi námi krásný souboj. Myslím, že pořadatelům se výběr letošních zkoušek podařil, ale místy byly úseky opravdu hodně rychlé. Zvládli jsme soutěž bez výraznějšího problému, což je zásluha celého týmu,“ uvedl v cíli Kopecký.

Po odstoupení největšího rivala už nebylo o jeho další výhře a obhajobě loňského triumfu na jihu Čech pochyb. Nahrála mu i odstoupení Dominika Stříteského a Adama Březíka, kteří se v první polovině sobotní druhé etapy drželi na medailových pozicích. Kopecký ovládl závěrečných sedm rychlostních zkoušek.

Na cílové rampě rozdával vítěz úsměvy. „Vzpomínám si na situaci před čtyřmi roky, kdy jsem nešel ani na slavnostní vyhlášení a hned jel za manželkou, která byla v porodnici. A dneska má náš Josífek už čtvrté narozeniny,“ připomněl synkovy narozeniny, které se slavily v týmovém zázemí.

OBRAZEM: První etapu padesátého ročníku Rallye Český Krumlov vyhrál Václav Pech

Druhé místo bral nečekaně Aleš Jirásek, který se rallye věnuje teprve druhou sezonu. Napomohly mu samozřejmě výpadky některých favoritů, ale na radosti mu to ubrat nemohlo. „Možná se někomu zdálo moje páteční tempo opatrné, ale stanovil jsem si, že chci na Krumlově dojet a tomu jsem podřídil všechno. Když se nakonec situace vyvinula v sobotu odpoledne příznivě pro nás, snažil jsem v posledních erzetách držet rytmus a nedělat hlouposti. Nakonec jsme měli štěstí a ještě si v poslední erzetě nečekaně polepšili,“ uvedl.

Šestým místem, které je jeho životním výsledkem, se blýskl Jihočech David Soldát, což je jeho životní výsledek na soutěžáckých tratích. Pětatřicetiletý pilot, který začínal po vzoru svého otce Františka s motokrosem a dlouho obě disciplíny kombinoval, zajel na domácí trati životní závod a o jedno místo překonal sedmé místo z Rallye Pačejov, které bylo dosud jeho nejlepším výsledkem v mistrovství ČR.

Domácí šampionát bude pokračovat v polovině června v Hustopečích.