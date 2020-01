Česká reprezentace si bilanci výrazně vylepšilo 7. a 13. místem na posledních dvou evropských šampionátech, právě na ME v Polsku výrazně k mimořádnému úspěchu přispěli také českobudějovičtí hráči Mach a Michálek.

Na kvalifikačním turnaji o postup na OH nejsou z evropské špičky pouze Itálie, Rusko a Polsko, tato reprezentační družstva už mají letenky do Tokia v kapse.

„Z osmi týmů, které se v Berlíně představí, jsme podle rankingu nejhorší, takže můžeme jen překvapit, favorité na postup jsou jiní. Prostě tam pojedeme s tím, že se jedeme porvat o co nejlepší výsledky, že chceme předvádět náš nejlepší volejbal a že zkusíme projít do semifinále. Uděláme pro to maximum,“ uvedl těsně před odjezdem do Německa trenér Michal Nekola.

Stejně jako trenér Jihostroje René Dvořák i kouč reprezentace Michal Nekola musel uprostřed sezony počítat poraněné hráče. „Ze zdravotních důvodů nemohli potvrdit pozvánku Adam Bartoš, Oliver Sedláček a nakonec i český nejlepší hráč Jan Hadrava.“

Jak už Deník informoval, po zranění se do reprezentačního dresu vrací Petr Michálek „Ruka už je v pořádku a na „nároďák“ se moc těším. Kvalifikace bude takové malé mistrovství Evropy, které mi kvůli zranění uteklo. O olympijské hry se nehraje každý rok a musíme zabojovat. Začínáme s Německem, které se jako domácí jeví favoritem skupiny, pak finalista mistrovství Evropy Slovinsko a na závěr Belgie, která vypadá asi „nejhratelněji“. Bude to o soustředění a bojovnosti,“ uvedl navrátilec do národního dresu Petr Michálek. A co doplnil na svazových stránkách (cvf.cz) Radek Mach? „Nabídku jsem dostal, chci ještě pomoci a na takové akce, jako je kvalifikace o olympiádu, se ne neříká. Atmosféra je tady stejná jako před dvěma lety, i když se tým omladil.“

Oba reprezentanti ČR z Jihostroje mají bohaté zkušenosti, na svých postech patří k nejlepším v extralize.