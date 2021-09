Jak sám říká, hokejbalu doslova propadl. „Za prachatické Highlanders jsem začal hrát v deseti letech. Rok předtím jsem ještě hrál v kroužku na DDM Prachatice, tam chodili také hráči tady z klubu, tak jsem to chtěl zkusit s nimi,“ hovoří o tom, jak se dostal do vyhlášeného jihočeského klubu, Marek.

Na hřišti jej vždy potkáme v brankářském vybavení. Dobrých gólmanů není nikdy dost a Marka to mezi tyče táhlo od začátku. „Již předtím, než jsem přišel k hokejbalu, tak jsem ve Vlachově Březí hrál florbal a i tam jsem se od začátku cpal do branky. I když jsem při florbale hrál v poli, tak jsem se stejně stahoval dozadu a vypomáhal gólmanovi. A nakonec to skončilo tak, že jsem se do brány postavil sám,“ směje se sympatický mladík a dodává: „Asi pak trenérům došlo, že moje místo je v bráně.“

Není tréninku, který by Marek vynechal. Až tak je do hokejbalu zabraný. „Fakt jsem na hřišti skoro každý den. Stojí to někdy hodně času, ale je to pro mě radost. Člověk přijede kolem deváté večer z tréninku a musí se ještě učit na druhý den. Školu zanedbávat nemohu, je to složitější, ale dá se to zvládnout,“ dodává mladý gólman.

A mezi tyče si chodí stoupnou při tréninkách od žáků až po muže. Když chybí při tréninku gólman mladším žákům, nechává do sebe pálit i od těch mladších. „Jsem ještě posledním rokem starším žákem. Chodím si s nimi ještě zatrénovat a samozřejmě, pokud půjde do tuhého, tak jim vypomohu i při mistráku. Jinak bych měl chytat stabilně v dorostu a něco v juniorce. Ale s chlapama chodím alespoň trénovat,“ popisuje svůj tréninkový a zápasový zápřah Marek s tím, že by si chtěl v budoucnu zachytat za chlapy. Třeba jednou nahradí v pozici jedničky Tomáše Pixu. „To nemohu ani vyslovit. Tomáš je pro mě velkým vzorem. Třeba až se mu již nebude chtít chytat, tak bych ho mohl nahradit,“ říká s úsměvem a doplňuje: „Od malička jsem se díval na hokej, ale nebylo jej kde hrát. Proto jsem se ohlížel po podobných sportech a nejprve se dal na florbal a pak na hokejbal. A jelikož mě baví chytat, mými vzory byli Tomáš Pixa a Víťa Čapek mladší. Od těch jsem všechno odkoukával.

Jeho tréninková i zápasová píle jej již posunula do republikových reprezentačních výběrů mládeže. Již absolvoval několik tréninkových kempů. „Bylo to super. Byl jsem na kempech s republikovým výběrem do patnácti let. Mám z toho silné zážitky. Hráli jsme i dva zápasy proti Slovákům a jeden z nich jsem i odchytal. Je tam skvělá parta, výborní trenéři. Na kempy jezdím již dva roky a moc mi to dalo jak do hokejbalového života, tak do toho osobního. Funguje to tak, že se nejprve sezve více hráčů a postupně se to zužuje. Já vždy vydržel až do závěru. S klukama tam máme super partu,“ pochvaluje si republikové kempy Marek Fleischmann.

Zařazení do republikových mládežnických výběrů znamená, že by prachatický gólman mohl mít otevřenou cestu i do výběrů starších kategorií, nejprve šestnáctek či osmnáctek. A pak? To ukáže čas. „Rád bych se dostal na světový šampionát hráčů do šestnácti let. To by mohl být super odrazový můstek do další kariéry. Ale musím jít po krůčcích. Ta šestnáctka je v současné chvíli tím první cílem a současným stropem mé krátké kariéry,“ hledí do budoucna mladý gólman a doplňuje: „Dík patří především trenérům zde v Prachaticích. Jsou to super tréninky, vše organizačně klape a moc se mi zde líbí.“

A co na výkony Marka Fleischmanna říká jeho trenér a dlouholetý zkušený hráč HBC Prachatice Jaromír Kotlík? „Dělá pro hokejbal maximum. Je to jedna z velkých nadějí našeho klubu a pokud na sobě bude dál makat, roste pro reprezentaci,“ chválí Marka Fleischmanna trenér.